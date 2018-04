Živě z Cannes: Nokia 6680/6681 - stěžejní modely Nokie

Hned na začátku můžeme směle prohlásit, že vizuálně se oba telefony povedly. Nokia pravděpodobně své bývalé designéry poslala na dovolenou, nebo jim dala rýsovací pera do správné ruky. Oba telefony se totiž mohou pochlubit jednoduchým a elegantním designem bez zbytečných výstřelků. Klávesnice, k překvapení všech přítomných, vypadá jako klávesnice a plní tak svůj účel, což se o mnoha předchozích modelech tak jasně říct nedalo. I příznivci snadno identifikovatelných barevných odstínů si přijdou na své. Model 6680 se bude nabízet ve stříbrném provedení, Nokia 6681 bude mít buď modrý nebo bílý kryt. Ve všech třech případech doplněné elegantním stříbrným orámováním boků.

Obě Nokie se od sebe liší jen minimálně. Model 6680 dokáže pracovat v sítích třetí generace a má tak druhý fotoaparát na přední straně telefonu. Model 6681 sítím třetí generace nerozumí a tak ani onen druhý fotoaparát nemá. Za to bude levnější, podle výrobce ale bude rozdíl zanedbatelný, pouhých 50 EUR, tedy asi 1 500 Kč. Cena je nastavena poměrně rozumně, levnější model bude stát přibližně 13 500 Kč, dražší asi 15 000 Kč. Jelikož u nás budou první sítě UMTS v provozu až příští rok, v prodeji bude především model 6681, v omezeném množství snad i druhá varianta. Nokia 6681 se začne prodávat v březnu, model 6680 v dubnu letošního roku.

Oba modely v principu vycházejí z modelu 6630, který se již delší dobu prodává. Hardware bude z větší části stejný, zástupci výrobce mluvili na tiskové konferenci o výkonnějším procesoru, grafickém čipu a samozřejmě další rozdíl spočívá v přidaném druhém fotoaparátu u modelu 6680. Oba telefony pak mají na zadní straně i blesk. Díky výkonnějšímu grafickému čipu umí obě novinky zobrazit na displeji 260 000 barev - což poznat je, rychlost telefonů se nám subjektivně zdála srovnatelná s rychlostí modelu 6630.

Pochválit můžeme ergonomii. Telefony se dobře drží a klávesnice jsme již pochválili. Praktický je i vysouvací kryt fotoaparátu, který funguje zároveň pro jeho aktivaci. To snižuje počet stisků kláves pro pořízení těch nejodvážnějších záběrů. Rozměrově oba telefony nepatří k nejmenším, což se ale nedá říct o žádném telefonu postaveném na platformě Series 60. Hmotnost okolo 130 gramů také není nejnižší, zákazníci toužící po chytrém mobilu ji ale jistě budou akceptovat.

Výbavu obou modelů nemá cenu rozebírat, je výborná a milovníci předlouhých katalogových listů budou marně hledat nějakou podstatnou absentující funkci. Především Nokia 6681 mnoho soupeřů na trhu mít nebude. U modelu 6681 je to již trochu horší, konkurence mezi 3G telefony je dnes velmi silná. Přednosti prezentované výrobcem, jako je druhý fotoaparát pro videohovory, nabízí konkurenční značky již několik let a i další funkce nejsou v tomto segmentu trhu tak výjimečné. Mnohé telefony mají výbavu lepší. Nokia bude muset bojovat především s Motorolou, NECem, Sony Ericssonem a mnoha modely LG, také Samsungu a jiných firem.

Ty ale nejsou postavené na platformě Series 60. Motorola v případě Symbianu vsází na konkurenční rozhraní UIQ a mnoho dalších výrobců si myslí, že jejich telefony jsou dostatečně chytré i bez operačního systému. A to právě může být problém Nokie. Své top modely dnes staví téměř výhradně na platformě Series 60, která se velké části zákazníků nemusí líbit. Je zbytečně komplikovaná a mnoho uživatelů si touží do telefonu nahrát tak novou vyzváněcí melodii, nebo novou tapetu na displej. Ne každý potřebuje na mobilu otvírat dokumenty Word, nebo nahrávat nejrůznější aplikace.

Nokii v současnosti chybí podobně vybavené telefony bez operačního sytému. Za pár týdnů představí model 6230i, který by měl tyto parametry splňovat a otázkou je, jestli chystá i nějaký "obyčejný" mobil pro sítě třetí generace. Konkurence má v tomto směru zatím jasně navrch.

To ale rozhodně neznamená, že by bylo něco podstatného, co by se dalo oběma novinkám vyčíst. V rámci své třídy představují špičku, nebo v případě Nokie 6680 minimálně lepší průměr. Jejich výhodou je logo Nokia na jejich krytu, které především v Evropě stále působí jako magická zaklínací formulka. A na konec i předpokládaná cena je u obou modelů nastavená poměrně rozumně, poměr cena výkon je výborný.

Další informace přineseme později, až budeme mít oba telefony delší dobu k dispozici. Na tiskové konferenci Nokie nebylo k hnutí a zájem o všechny tři novinky (o modelu 6101 píšeme zde) byl extrémní i přes lákalo bohatého rautu.

Aktualizováno:

Nokia 6681







Nokia 6680