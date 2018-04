Živě z Cannes: Nokia 6101 - konečně obyčejné véčko

Když jsme jej měli během krátkého focení v ruce, nemohli jsme si nevzpomenout, jak při uvedení módní kolekce zaznělo na tiskové konferenci Nokie: "Asijská véčka jsou si příliš podobná a poslední, co má Nokia v plánu je kopírovat jejich nudný design."

Nyní se zdá, že Nokia přeci jen svou konfekční kolekci trochu přepálila, a tak připravila jeden dokonale nudný model, který si uživatel může snadno splést právě s LG nebo Samsungem. Z obchodního hlediska na tom není nic tak špatného, v některých regionech se podobné telefony prodávají v neuvěřitelném množství a snadné ovládání s logem Nokia, může při rozhodování o pořízení levného véčka udělat své. Ten, kdo ovšem bere produkci Nokie alespoň trochu kriticky, se neubrání dojmu, že finská vlčice tímto modelem trochu stahuje ocas a chce se ztratit ve smečce.

Samotný fakt, že vedle extravagantních modelů vypadá 6101 docela nudně ji samozřejmě nepasuje mezi špatné telefony. Jedinou opravdovou výtku lze udělit externí anténě, kterou lze u mobilního telefonu v roce 2005 chápat snad jedině jako pokus o retroprvek.

Pokud byste na toulkách internetem narazili také na neznámý model s označením 6102, jedná o mírné upravenou variantu pro China Telecom. Evropská Nokia 6101 se bude prodávat ve dvou barevných variantách - černá a bílá. Zejména leskle černý materiál neomylně zaznamenává každý dotyk prstu, čehož si bohužel můžete všimnout na téměř všech "živých" fotografiích. Slonovinově bílá varianta zapatláváním krytů zdaleka tolik netrpí (nebo to alespoň není vidět). Použitý materiál je jinak velmi kvalitní, kloub nemá sebemenší vůli a diky zaobleným hranám padne 6101 docela dobře do ruky.

Rozměry nového véčka lze také zařadit do šedého průměru: 85 × 45 × 24 milimetrů při hmotnosti 97 gramů. Oba displeje 6101 zdědila po modelech 6170 nebo 7270. Ten vnější nabízí rozlišení 96 × 65 a vnitřní 128 × 160 pixelů. Novinka samozřejmě patří mezi klasické telefony Series 40, což celkem přesně určuje téměř všechny její vlastnosti. Za zajímavost stojí integrované FM rádio a podpora Push to Talk. Fotoaparát si poradí maximálně s rozlišením VGA. S počítačem můžete telefon propojit pomocí datového Pop-Port konektoru nebo infraportu.

V oboru datových funkcí Nokii chválíme za podporu GPRS třídy 10 a EDGE třídy 6. Nokia 6101 má také integrovaný e-mailový klient a WAPový prohlížeč s podporou xHTML. Celkově na nás telefon udělal dojem "nenadchne ani neurazí". Pokud ovšem některý z vašich rodičů touží po véčku a nechcete do nich investovat celou výplatu, Nokia 6101 by mohla v polovině letošního roku představovat jednu z možností. Přesnou cenu zatím neznáme, ale měla by se pohybovat okolo hranice 6500 Kč.

Aktualizováno o další fotografie: