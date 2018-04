Živě z Cannes: Megapixelový útok Samsungu

Po již prodávaném modelu D500 (na českém trhu se začne prodávat v nejbližších dnech) představil Samsung na veletrhu v Cannes několik dalších telefonů s megapixelovým fotoaparátem. O modelu E720 se ví již delší dobu, je to telefon vzhledově velmi podobný staršímu véčku E700 ale s výbavou odpovídající modelu D500. Rozdíl je v čipu fotoaparátu, má rozlišení 1 megapixel, Samsung D500 má rozlišení 1,3 megapixelu. Jinak je výbava obou telefonů téměř stejná, a to včetně struktury menu.

Samsung E730

To pak platí i o další novince, modelu E730. O tomto modelu se do veletrhu v Cannes veřejně nevědělo, můžeme ho tedy považovat za absolutní novinku. Opět se jedná o véčko, tentokrát zaoblených tvarů, jakých je v portfoliu Samsungu velké množství. Na první pohled to tedy není nikterak nápadný telefon. Rozměry telefonu jsou 87 x 44 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 88 gramů. S ohledem na výbavu se tedy jedná o malý a lehký telefon.

Samsung E730 má megapixelový fotoaparát jako model E730, jehož objektiv je na přední straně telefonu. Místo zrcátka lze obraz u zavřeného telefonu kontrolovat na vnějším displeji. Ten má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů a jedná se o displej typu OLED. Horní řádek displeje svítí stále, což je v běžném provozu jistě výhoda. Dodejme, že displej umí zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej je pak stejný, jako u modelu E720, nebo i u modelu D500: aktivní, 260 000 barev s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Oba displeje patří k současné absolutní špičce.

Další výbava telefonu by měla odpovídat výbavě modelu E720, přesně to ale potvrdit nemůžeme, protože vystavený vzorek ještě nebyl plně funkční. Mezi podstatné funkce můžeme počítat Bluetooth, stereo MP3 přehrávač s ovládáním i u zavřeného telefonu, integrované FM rádio a také integrovaný e-mailový klient. Výrobce ve svém katalogu neuvádí velikost integrované paměti, testovaný vzorek měl kapacitu paměti 91 MB. Paměťové karty telefon nepodporuje.

Samsung E730 je atraktivní mobil, který vyhoví svou výbavou i náročným zákazníkům. Design je pak alternativou ke vzhledu modelu E720, který je výrazně hranatější. Líbil se nám displej telefonu, výhrady nemáme ani ke klávesnici, ale absence podpory paměťových karet je podle nás u hudebního mobilu důležitým nedostatkem.

Samsung E880

Druhá dnešní novinka, Samsung E880, je s výše uvedeným modelem v sourozeneckém poměru. Výbava je téměř stejná, konstrukce naprosto odlišná. Jedná se o vysouvací mobil s otočným fotoaparátem. Ten se otáčí velmi snadno, jen je třeba objevit posuvný jezdec na levém boku přístroje. Jeho přesunutím se objektiv přetočí do jedné ze dvou poloh.

Telefon je poměrně hranatý, připomíná model E720. Rozměry neznáme, stejně jako hmotnost, výrobce totiž tento model nezařadil do katalogu, který na výstavišti rozdával. Výbavu telefonu můžeme tedy hodnotit jen z krátkého testu telefonu, nikoliv z oficiálních pramenů. Telefon má megapixelový fotoaparát, blesk, Bluetooth, displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, MP3 přehrávač a testovaný vzorek měl integrovanou paměť 88 MB. U Samsungu E880 neznáme ani termín uvedení na trh, ani předpokládanou cenu. Lze ji odvodit z předběžně uvedené ceny modelu E730, který bude stát přibližně 12 000 Kč a v prodeji by měl být od dubna letošního roku.

Informace o dalších novinkách Samsungu představených na veletrhu v Cannes vám přineseme v nejbližších dnech.