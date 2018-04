Živě z Cannes: Flarion, vaše internetová hvězda

Spolu s tím, jak se objevily zprávy o licenčním tendru o pásmo 872 MHz, které ČTÚ v zajímavě koncipovaném tendru přiřkne jednomu ze tří uchazečů (Eurotel, T-Mobile nebo České Radiokomunikace) vzrost u nás také zájem o technologii Flash OFDM americké firmy Flarion. Tato technologie totiž patří mezi technologie pro toto pásmo vhodné.

Flarion vystavuje letos v Cannes a nenechali jsme si ujít možnost podívat se na jeho technologii na vlastní oči.

První, co nás na stánku Flarionu zaujalo, byl způsob demonstrace technologie. Na několika počítačích tu totiž běžela hra Doom 3 v multiplayeru. Na jednom počítači byla rozchozená z klasické WCDMA sítě, na druhém přes Flash OFDM. Zájemci mohli porovnávat vizuálně. Zatímco zpoždění ve WCDMA síti bylo prakticky neúnosné a v dead-matchi neměl protivník připojený přes 3G šanci, s Flarionem nebylo žádné zpoždění hry patrné a zasekávání se vůbec nekonalo; hru bylo možné zcela plnohodnotně hrát tak, jak by to každého pařana uspokojilo.

Poté jsme vyzkoušeli Skype instalovaný ještě ke všemu přes bezdrátový telefon Gigaset společnosti Siemens. I zde byl hovor zcela bez problémů se zvukem stejným, jak jsme zvyklí z kvalitního kabelového připojení.

Zpoždění - opravdu malé

V obou případech se projevila jedna z hlavních inzerovaných výhod Flash OFDM technologie, tedy nízká latence, zpoždění. Čím větší zpoždění, tím horší je uživatelův dojem z připojení. Zatímco u technologie EV-DO používané Eurotelem se zpoždění pohybuje pres 150 ms, u Flash OFDM je tato hodnota hluboce pod 50 ms. Vyzkoušeli jsme v praxi ping a při standardní délce paketu se ping pohyboval v rozmezí 26-32 ms, pokud jsme délku paketu zdvihli uměle na 1024 bajtů, šel ping na rozmezí 77-93 ms (průměrně 84 ms), Což jsou na bezdrátovou síť výsledky excelentní.

Podle tvrzení Flarionu si navíc síť tyto hodnoty zachovává i při zatížení sítě, což se nám v Cannes nemohlo podařit nasimulovat, protože zde bylo k Flarionu připojeno celkem deset počítačů a hlavním omezením se ukázala být linka 1 Mb/s, kterou byla Flarion síť připojena do internetu. Linku dodával ViaPass, oficiální poskytovatel připojení pro výstaviště a linka nás při traceroute zahnala z Cannes do Holandska a dále do světa a pro rychlostní testy se ukázala být největším omezením.

Demo síť Flarionu v Cannes předváděla kombinace počítačů bez rychlostního omezení s počítači omezenými na přípojnou rychlost 512 Kb/s. Flash OFDM totiž umožňuje velmi detailně specifikovat, jaké mají být přípojné rychlosti jednotlivých připojených uživatelů pro up/downlink, můžou jim být nabídnuty veřejné/neveřejné i statické/dynamické adresy, vše dle libosti operátora.

Koncová zařízení by problémy dělat neměla

Problémem Flarionu dnes nejsou ale parametry a komfort obsluhy jeho sítě, spíše jeho zákaznická základna. Na světě zatím není žádná síť, která by běžela v komerčním provozu, ačkoliv koncových zařízení Flarion prodal již několik tisícovek. Testovací sítě totiž sice nesmějí přijímat platící zákazníky, za účelem testů ale smí být služba koncovým klientům poskytována zdarma. Například v nizozemském Haagu má síť několik tisíc (přesné číslo jsme se nedozvěděli, protože jde o trial T-Mobile, ne Flarionu) zákazníků, kteří jsou se sítí maximálně spokojeni. Jenže nedávno ohlásil Nextel, že se svými Flarion testy skončí – v tomto případě zakročil zainteresovaný Sprint a Nextel bude svá rychlá data převádět na se Sprintem kompatibilní platformu.

Menší problém by měl být s koncovými zařízeními. Jedna z testovacích sítí Nextelu ve Washingtonu pracovala v pásmu 850 MHz, které je pásmu 872 MHz blízké a Flarion tvrdí, že v jeho případě by se neměly opakovat problémy, jaké měli uživatelé s EV-DO modemy Eurotelu a že bude schopen dodat modemy v zvoleném provedení (USB nebo PCMCIA) dodat včas a v potřebné kvalitě.

Zajímavé je porovnání systému Flexband (novinka, kterou Flarion na bázi své Flash OFDM technologie v Cannes presentoval) s EV-DO systémy Revize A, jejichž podporu Qualcomm ohlásil.

Na obrázku vidíte, jaké hlavní klady svého systému oproti EV-DO Flarion vyzdvihuje.

Celkový dojem z Flexband systému byl velmi pozitivní. Oproti velmi vyhýbavým nebo bájivým odpovědím, které na CDMA EV-DO Revize A poskytovali výrobci jako ZTE nebo Huawei, byl tento systém prakticky demonstrovaný, jeho schopnosti nejsou jen na papíře a na projekčních plánech. A to je pro zájemce o stavbu sítě veliká výhoda.

A na závěr se podívejme pro ilustraci na konkrétní výpis pingů na nejbližší internetový server:





Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=37ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=29ms TTL=118 Pinging www.viapass.com [83.144.1.34] with 32 bytes of data:Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=37ms TTL=118Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=29ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=33ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34 : bytes=32 time=31ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=31ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=28ms TTL=118

Reply from 83.144.1.34: bytes=32 time=33ms TTL=118



Ping statistics for 83.144.1.34:

Packets: Sent = 7, Received = 7, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 28ms, Maximum = 37ms, Average = 31ms