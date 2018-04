Živě z Cannes 2003: 3G is the WAP story…

První den 3GSM konference ve francouzském Cannes přinesl mnoho přednášek. Bez výjimky všechny narážely na sítě třetí generace, tedy 3G. A ať už to byly přednášky o optimalizaci WCDMA nebo připravenosti mobilních telefonů a aplikací, určitému rozladění a skepsi vůči 3G nebylo možné si nevšimnout.

Jak řekl na jednom z panelů věnovanému 3G sítím Brad Horowitz, president Western Wireless: 3G could be the WAP story. Opravdu. Příběh 3G sítí nápadně připomíná příběh WAPu. Všichni odborníci se na to těší. Jenže nemohou najít žádné uplatnění pro normální lidi. Všichni odborníci chápou zdržení a posuny termínů; běžné uživatele to vůbec nezajímá. A co víc: stále více se ukazuje, že zatím prakticky neexistuje aplikace, kterou by nebylo možno provozovat v dnešních nebo relativně levně upgradovaných GSM sítích, sítích 2,5 generace vybavených GPRS a s výhledem na ještě rychlejší data EDGE.

Skutečně – hovořilo se o videu a streamingu přes 3G sítě. Prakticky dnes není operátor, který by podobnou službu neplánoval do své stávající sítě a někteří z nich ji dokonce již i provozují. Video na vyžádání, stahování her, posílání fotografií, videí a zvukových nahrávek. To všechno zvládají při levném rozšíření i dnešní mobilní sítě. Pravda, streaming videa v DVD kvalitě v reálném čase, na to by si GPRS netrouflo. Jenže ačkoliv by takový úkol 3G zvládlo, cena za takový film by byla naprosto neúnosná a na streamování videa pro maličké mobilní displeje si s chutí může troufnout i GPRS/GSM.

Ano: někteří upozorňují na to, že 3G sítě nabídnou větší kapacitu. Jenže úroveň adaptace nových služeb v GSM sítích není tak velká, aby bylo třeba se toho obávat. A jak prohlásil jeden zástupce skandinávského operátora: raději budeme budovat mikrocelly v GSM sítích pro miliony klientů které máme, než abychom vrazili jediný dolar do 3G. A to je hluboká pravda – nejmodernější řešení výstavby 2,5G sítí přímo vybízejí k zahuštění celulární architektury a tedy k vyšší kapacitě.

Je pravda, že Japonsko a Korea si 3G sítě užívají. Jenže také varují: z jedenácti dodavatelů mobilních terminálů byli schopni dodat 3G terminály dva. Korejské KDDI získalo od dubna 2002 pět milionů uživatelů právě na interaktivní služby a video. Japonský J-Phone zlákal na i-Mode služby za dva roky přes osm milionů uživatelů. Podobné zkušenosti získal s terminály Manx, neoficiální evropský testlab pro 3G sítě – uživatelé jeho 3G sítě si stěžují především na terminály. Uživatelům ani tak neleželo v žaludku 40 USD za 20 MB přenesených dat, jako spíše obtížně ovladatelné telefony NEC.

Na skepsi kolem 3G reagují firmy různě. Například Orange vycouval ze švédského 3G, OniWay se zřeklo záměru postavit 3G síť v Portugalsku a Telefonica Moviles resignovala na čtyři konsorcia kde měla participovat na stavbě 3G sítí. Obecně se přitom čeká, že Orange zabrzdí své aktivity v holandském Dutchtone, dánském Orange a v italském Windu. Orange ale nebrzdí nadarmo – patří mezi operátory, kteří nejvíce tlačí na upgrade svých sítí na 2,5 generaci a na dodávky chytrých telefonů a služeb hraničících s 3G – MMS, videa atd.

Dnes už je téměř zřejmé, že až na kapacitu danou šířkou pásma se stávající GSM sítě v podobě dvouapůlté generace posouvají tam, kde ještě nedávno měly dominovat sítě 3G. Varování pesimistů a havranů se ukazuje být oprávněné. Vývoj GSM šel kupředu tak rychle, že 3G je najednou zbytečné a na kongresu v zákulisí zaznívalo téměř souhlasně: „kdyby se na 3G dalo zapomenout, bylo by to ideální řešení“. Jenže to nejde – biliony jsou proinvestovány, miliardy zahrnuty do rozpočtů mnoha států. Zapomenout nejde. Nakonec se ale ukazuje, že firmy, které nad UMTS licenční horečkou ohrnovali nos, volily nejlépe. I na 3GSM kongresu se muselo lakonicky konstatovat, že vysokorychlostní data je schopna pokrýt spíše WLAN síť spolu s GPRS, než 3G. A kromě toho, že není v dohledu aplikace, jejíž provoz by generoval dostatečný provoz za dostatečné poplatky.

Mnoho lidí si totiž 3G plete s náhradou levného internetu. To je daleko realitě – 3G internet bude všechno možné jen ne laciný. Zatímco v USA a v mnoha dalších státech jsou uživatelé zvyklí na velké množství služeb a neomezená data i neomezené připojení v pevné telefonní síti za paušální cenu, 3G operátor žádnou paušální cenu bez limitu nabídnout nemůže – leda by byla obrovská. Jedinou spásou by mohla být „killer app“ - nějaký aplikace, která by uživatele přitáhla a donutila 3G používat. Aplikace, jakou je na internetu email a chat, nebo na GSM síti SMS. Jenže o jakou aplikaci půjde, zatím nikdo jistě neví a vůbec není jisté, zda vůbec existuje nebo alespoň existovat bude.

Kudy z bludného kruhu? Švédsko zatím odmítá povolit operátorům odklad spuštění 3G sítě a trvá na startu příští rok. Vabank může dopadnout tak, že příklad Orange budou následovat další. Mezinárodní telekomunikační unie navíc oznámila, že odsunula představení 4G sítí o pět let a nepočítá s jejich startem před rokem 2015.

Možná kdyby 3G nabídlo své služby levněji než GSM. V dlouhodobém hledisku by to dávalo smysl. 3G nabízí vyšší kapacitu a může připojit více uživatelů. Jenže návratnost je příliš dlouhodobá. Navíc se tvrdí, že aby 3G bylo v rámci lokality úspěšné, musí jej přinést nejsilnější regionální operátor. Jenže ten zpravidla do toho má velmi málo chuti.

Jeden názor zazněl v dalším diskusním fóru z úst jednoho z vývojářů Nokia. 3G síť bude integrována do GSM telefonů a potichu se zprovozní ze světa s tím, že v místech, kde bude potřeba kapacita, se postaví a všude jinde zůstane GSM/GPRS. 3G sítě potká osud DCS-1800. Potichá integrace do GSM. Technicky to možná vypadá přitažené za vlasy. Ale po stránce obchodní to dává smysl. A to je dnes to, co se cení nejvíce…