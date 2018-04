Živě: nové levné telefony od Vodafone

O tom, že dnes už ani pěkně vypadající telefony nemusí stát desetitisíce, se přesvědčujeme dnes a denně. Dalším z důkazů jsou modely, které vznikly ze spolupráce Vodafone a čínské ZTE Corporation. Už nějakou dobu je na českém trhu k dispozici Vodafone 225, nyní jsou přichystáni nástupci.

Oba mají velmi podobnou výbavu a především naprosto totožné menu. To se – alespoň na první pohled – prakticky neliší od již zmíněné 225. Evropský uživatel si na něj asi bude muset trochu zvykat, ale podle informací na tiskové konferenci se právě tenhle model prodává velmi dobře na rozvíjejících se trzích. Je pravda, že orientovat se v menu asi nebude dělat problém.

Spravedlivě musíme říci, že oba přístroje jsou na dotek hodně plastové.

Vypadají tak trochu levně, na druhou stranu dílenské zpracování na první pohled budí důvěru. Oba telefony mají velmi příjemné rozměry, hlavně véčkový Vodafone 227 je příjemně malý. Na rozdíl od véček, na která jsme v současnosti zvyklí, mu chybí vnější displej – to je jednoznačná daň za snahu o nejnižší cenu. Hornímu displeji tak dominuje pěkně vypadající červená kapka Vodafone.

Vodafone 227 má rozměry 90 x 45 x 14 mm a je vybaven pasivním CSTN displejem s úhlopříčkou 1,5", rozlišením 128 x 128 bodů a 65 tisíci barev. Do telefonního seznamu lze uložit až 300 záznamů a paměť pojme i 100 SMS. Podporováno je šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění, nechybí dvě jednoduché hry a budík.

Slideru Vodafone 228 bychom se měli dočkat už za pár týdnů také v Česku. Na první pohled připomíná některé Motoroly, a to včetně malého zubu na dolní straně klávesnice. Ta nám subjektivně přišla o něco málo lepší než u modelu 227. Rozdíl ale nebyl nijak výrazný. V každém případě ani lidé se silnějšími prsty nebudou mít problém. Vysouvací mechanismus vypadá poměrně důvěryhodně. Slider má jen jiné rozměry (90 x 45 x 15 mm), jinak je ale jeho výbava úplně totožná.

Podle neoficiálních informací na tiskové konferenci by měla být nákupní cena obou nových modelů někde kolem 20 EUR. Konečná cena se bude na jednotlivých trzích lišit a telefony by se měly prodávat podobně jako 225, tedy v balení společně s přednabitou SIM kartou a kreditem. Cena za takové balení by neměla překročit 49 EUR, to je podle oficiálního kurzu zhruba 1 290 Kč. Telefony budou tedy jen mírně dražší než dosud prodávaný Vodafone 225.

Už nějakou dobu je na trhu v Itálii také levný 3G telefon z produkce Huawei, která je u nás známá spíše jako producent datových karet. Telefon má označení Vodafone 720 a jeho cena je 149 EUR (3 830 Kč) spolu se SIM kartou a kreditem 5 EUR. Telefon už ale vypadá skoro dospěle a má i vnější displej. Vzhledem k rezervovanému postoji českého Vodafone k 3G se ho ale asi hned tak nedočkáme.

BlackBerry i do firem

Vodafone nechce ale nabízet jen levné telefony. Na jeho stánku bylo k vidění i několik velmi dobře vybavených telefonů – například nedávno představený Samsung SGH-F490 či LG KU990. Všechny přístroje měly označení Vodafone. Navíc na tiskové konferenci ohlásili představitelé Vodafone další zajímavou novinku – chtějí nabídnout BlackBerry produkty na běžný trh. Dosud se totiž tyto přístroje prodávaly výhradně firemním zákazníkům, protože vyžadují speciální server. Vodafone to chce změnit, vypadá to, že přijde s nabídkou hostovaného BlackBerry serveru, tak jak ho u nás nabízí O2 nebo T-Mobile.

Pro uvedení na běžný trh spolupracuje Vodafone s RIM (výrobce BlackBerry) na některých úpravách, které by měly menu BlackBerry více přizpůsobit běžným zákazníkům. Mimo jiné by to mělo znamenat integraci Vodafone Live!, včetně podpory streamovaného videa. Dokonce se hovořilo i o televizi, zřejmě měli ale představitelé Vodafone na mysli opět streamované vysílání, protože o tom, že by RIM připravilo model s DVB-H, se zatím nikde nemluví.

Tyto úpravy by měly být k dispozici na podzim letošního roku. Pak by se měly přístroje BlackBerry objevit v běžné nabídce. V Česku ale Vodafone zatím BlackBerry nenabízí a svůj Business E-Mail Plus postavil na řešení od firmy Visto. Na přímý dotaz Mobil.cz na tiskové konferenci nám bylo sděleno, že o uvedení BlackBerry na další trhy se rozhodně uvažuje, zatím ale hledá Vodafone vhodnou strategii. Pokud ale BlackBerry skutečně zařadí do portfolia pro běžné zákazníky, byl by to více než logický krok.