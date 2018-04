Živě: iPhone konečně v Česku. Prohlédnout si jej můžete i vy

Jeden z prvních kousků Apple iPhone, které dorazily do Česka, je k vidění v prodejně Apple Store na pražském Smíchově.

Parametry: rozměry 115 x 61 x 11,6 mm hmotnost 135 gramů podporované sítě GSM 850/900/1800/1900 displej Dotykový TFT, 16mil. barev rozlišení displeje 320 x 480 datové technologie GPRS/EDGE, Wi-Fi, Bluetooth internetový prohlížeč Safari vestavěná paměť 4 nebo 8GB operační systém Mac OS X fotoaparát 2.0 Mpix

Není to bohužel signál toho, že bychom se tohoto zajímavého přístroje měli brzy dočkat. Jde prozatím pouze o individuální dovoz, ovšem pokud chcete tuhle ikonu mobilního světa vidět na vlastní oči, nic vám nebrání. My jsme do obchodu vyrazili.

Při krátkém seznámení na nás udělal iPhone více než dobrý dojem, a to přesto, že podle informací z internetu jsme k němu byli zprvu hodně skeptičtí. Prvním překvapením je, že telefon vypadá poměrně subtilně, ačkoli jeho rozměry tomu zrovna neodpovídají. Ocenění si zaslouží i velmi dobré dílenské zpracování, i když to není u značky Apple zase takové překvapení. iPhone skutečně skvěle padne do ruky a dobře se drží. Displej se však za okamžik zaplní otisky prstů, s tím se u takto koncipovaného přístroje ale musí počítat.

Oproti ostatním přístrojům s dotykovým displejem zaujme u iPhonu opravdu velká přesnost. Přístroj bez jakéhokoli nastavování přesně reagoval na dotyk prstu. Navíc iPhone je opravdu hodně svižný, jakákoli aplikace nebo položka menu byla k dispozici téměř okamžitě. Zdá se, že rychlý procesor od Samsungu zvládne skutečně hodně. Odezva i u náročnějších aplikací (úprava fotek, prohlížení HTML stránek) byla blesková. Velmi rychlý je i fotoaparát.

Samotné menu je sice úplně jiné, než na jaká jsme dosud byli zvyklí, ale ovládání je zcela intuitivní. S iPhonem rozhodně nebudete tápat. Doopravdy vystačíte s jediným tlačítkem a displejem. Možnost listovat fotografiemi pouhým posunutím prstu po displeji nebo je roztažením prstů zvětšit (přesněji přiblížit) je opravdu návyková. Stejně navíc funguje i procházení internetu – stránka se načte celá a pouhým dotykem prstu vybereme oblast, která nás zajímá. Podobně funguje i Opera Mini 4, tady je ovšem výběr díky dotykovému displeji ještě příjemnější a navíc překreslení je opravdu otázkou sekundy.

Příjemným zjištěním bylo i to, že iPhone má stejný systémový konektor jako iPod. I když Apple oficiálně upozorňuje, že příslušenství není automaticky vzájemně kompatibilní, v externích reprosoustavách iPhone fungoval. Je tedy možné, že bude fungovat i s dalšími doplňky.

Na delší zkoumání nebyl bohužel čas. Limitem testování je navíc momentálně blokace telefonu na operátora AT&T. S jeho kartou sice zkoušený iPhone fungoval i u nás, ale jen v roamingu. Ten se navíc účtuje dobrovolníkovi v USA, který se operátorovi při koupi iPhonu zavázal na dva roky. Zatím není znám způsob, jak telefon odblokovat.