Tržby v českých telekomunikacích klesají. Zisk klesl skoro o polovinu

14:16 , aktualizováno 14:16

Tuzemské telekomunikační společnosti vykazovaly od 90. let minulého století až do roku 2008 rostoucí tržby. Během posledních čtyř let došlo k jejich poklesu o 14,4 procenta, zisk pak ve stejném období klesl téměř o polovinu. Například v roce 2010 bylo 17 telekomunikačních firem ve ztrátě.