Získejte od Paegasu mobil a 25 000 korun

, aktualizováno

Máte šanci stát se dvouapůlmiliontým zákazníkem Paegasu. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé, kdyby to zároveň neznamenalo mobil zdarma a 25 tisíc korun na volání. V nejbližších dnech se bude jeden nový Paegasista radovat.