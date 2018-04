Zisk PragoNetu vzrostl o 133 procent

Meziroční zvýšení zisku po zdanění o 133 procent na sedm milionů korun zaznamenala v loňském roce společnost PragoNet. Tržby meziročně vzrostly o 128 procent na 478 milionů korun, ukazatel EBIT vzrostl z 11 na 24 milionů korun. ČIA to sdělil Anton Zima z tiskového oddělení společnosti.

v roce 2002 investoval více 232 milionů korun. Celkové kumulované investice do sítí a telekomunikačních zařízení v pořizovacích cenách ke konci loňského roku překročily 1,1 miliardy korun. "Loňské investice směřovaly především do zákaznických projektů a do výstavby páteřních i přístupových částí sítě PragoNet," upřesnil Zima. Přestože je síť po loňských povodních zcela funkční, od dubna letošního roku firma zahájí totální rekonstrukce její páteřní části, která je uložena v tunelech pražského metra a byla dlouhodobě vystavena tlaku kontaminované vody.

Společnost Pragonet byla založena v roce 1996 hlavním městem Prahou. V roce 2000 kapitálově vstoupil do firmy německý operátor Deutsche Telekom, který prostřednictvím své divize T-Systems ovládl 51 procent firmy. Pražské zastupitelstvo v září loňského roku odsouhlasilo, že Deutsche Telekom získá i zbývajících 49 procent. Kromě Pragonetu působí v rámci T-Systems v České republice rovněž firma T-Systems Czech jako systémový integrátor a poskytovatel IT řešení.

Skupina T-System má 43,5 tisíce zaměstnanců ve více než 20 zemích světa. V roce 2002 dosáhla obratu 11,3 miliardy eur a výnosů před zdaněním (EBITDA) ve výši 1,15 miliardy eur.