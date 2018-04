Zire21 - co se dnes všechno vejde do $99 PDA

Více paměti, lepší výkon

Tak by se dal velmi stručně pojmenovat hlavní přínos low-endové novinky firmy Palm. Ta dala na trh první Zire na konci loňského roku a z modelu, kterému se znalci vysmívali, se stal prodejní trhák. Hlavním lákadlem byla pochopitelně cena pod 100 USD. Tu Palm dodržel i u své nynější novinky Zire21 a pojďte se s nám podívat, co dnes - v druhé polovině rolu 2003 - můžete za 99 "babek" dostat.

Především je třeba uvést, že i v této nejlevnější kategorii již odzvonilo 68K dragonballům. Zire má procesor Texas Instruments OMAP 311 na frekvenci 126MHz, tedy výkon pro tohoto drobečka přímo bombastický.

Palm přidal i paměť. Původní Zire mají 2MB a Zire21 ji zčtyřnásobil - uživatel má tedy k dispozici 8MB RAM. To je v dnešním světě stále se zvětšujících aplikací pro PalmOS nezbytnost a 8 MB je rozhodně lepší, než 2 MB.

Jinak ale zůstává vše při starém: černobílý displej 160x160 pixelů (zřejmě stále nepodsvětlený), absence rozšiřujícího slotu i kolébky. Počet tlačítek se nezměnil. Pohybujeme se ale v opravdickém low-endu, a chcete-li víc, nabízí vám firma TungstenE!

K PalmOS5 ale patří rovněž lepší software - kromě klasiky PalmOS s Graffiti2 dostanete Mobile DB, PDA Money, powerOne Calc a Palm Reader. V ceně je kromě PalmDesktopu i Pocket Mirror, tedy synchronizace s MS Outlook.

Dostanete handheld, stylus, kryt displeje, USB HotSync kabel, CD a příručky.

Suma sumárum

Zire 21 není vůbec špatný handheld. Není ostatně určen pro zkušenější uživatele, či zmlsané fanoušky handheldů. Je to zkrátka Zire převedené do nové generace. Ideální levný startovní PDA, dárek pod stromeček, či k narozeninám. PDA, u kterého si otestujete, zda to vaši ratolest chytí (když ne, nebude to takový finanční újma). PDA pro vaši manželku / partnerku do kabelky.

Palm zachoval ve své nabídce i původní Zire a bude je nyní prodávat za 79 USD. Nové PDA tak opravdu můžete koupit velmi levně.