Zire s "dvojnásobnou" pamětí - NEXiO do Evropy - a další

Palm Zire Double Memory

nabízí zákazníkům firma PDAPlanet. Je to Palm Zire, jehož součástí je program FlyZIP ZR, který vám umožní účinně komprimovat data v RAMce a zvětšit tak kapacitu RAM tohoto modelu. Ten má jen 2MB RAM a FlyZIP je pro Zire jako stvořený. Nabídka je ale časově limitovaná, končí 15.12.!

PocketDivX Player

Máte rádi filmy a máte kartu s dostatečnou paměťovou kapacitou? Jeden z přehrávačů, které by se vám mohly zalíbit, je Pocket DivX Player - podporuje přehrávání formátů DivX, OpenDivX, Avi, MPEG-1 a ještě audioformátů MP3 a Layer I+II.

Poslední verzí je 0.8 a je dostupná ke stažení pro většinu známých PocketPC modelů. A poslední dobrá zpráva: je stále zdarma.

Samsung NEXiO míří do Evropy!

NEXiO není klasické PDA, běží ale s WinCE a my jsme vám zařízení představili u nás již v lednu. Oproti tehdy představené verzi s150 uváděl na Comdexu Samsung inovovaný model s160 s vylepšeným procesorem XScale 400 MHz, 128 MB SDRAM a 64 MB ROM. Nexio běží s Windows CE .NET a má vestavěný W-Fi. Na Nexiu je impozantní displej; má rozlišení 800x480 pixelů v 16-bit color grafice. Podle firmy Samsung by se měly nyní Nexia dostat z Koreje do Evropy, kde budou k mání za zhruba 1.000 EURO.

Palm-hodiny vyhrály na Comdexu cenu

Minulý týden jsme vám uvedli podrobnosti o nových hodinkách s integrovaným PalmOS handheldem, které začne příští rok prodávat firma Fossil. Tyto hodinky získaly jednu z cen na veletrhu Comdex: Best of Comdex. Gratulujeme a těšíme se, až se výrobek objeví na trhu.

Mobipocket Reader PRO i pro SymbianOS

Další platformou, na kterou si můžete stáhnout populární čtečku Mobipocket Reader PRO, je Epoc/SymbianOS; tedy handheldy Psion a komunikátory Nokia 92X0 a 7650.