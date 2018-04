Zire namodro a víc výdrže pro Palmy!

Palm Power to Go - víc výdrže

Jestli se pohybujete často v terénu a chcete prodloužit životnost a výdrž svého palmu, můžete si nyní zakoupit za 99,95 USD modul Power to Go. Ten jednoduše přicvaknete k zadní stěně palmu (do univerzálního konektoru) a můžete pracovat s palmem opravdu velmi, velmi dlouho. To ocení i uživatelé, kteří mají software a technologii na stálý přístup k emailu a platili za to výdrží baterie.

Power to Go se nabíjí z vaší nabíječky stejně jako PDA. Jeho výhodou je navíc i to, že výrazně nezvětší velikost handheldu.

Palm Power to Go je kompatibilní s modely s universal konektorem, tedy Zire 71, Tungsten T|C|W, m130, m500, m505, m515 a i705.

Zire namodro

Máte pořádně hluboko do kapsy a přitom byste chtěli něco "echt extra"? Zkuste limitovanou "modrou" edici low-endového Zire Special Edition. Kromě toho, že to Ziremu dost sluší, můžete mít za zvýhodněnou cenu kancelářský balík Documents To Go for Zire - jen za 4,95 USD po 25 USD mailovém rabatu, ten ale platí jen v USA.

Model je jinak klasický Zire s 2MB RAM, 160x160 čb displejem a Li-Ion bateriemi.

Patch pro Tungsten T

Poslední dnešní zprávičkou od Palmu je patch pro Tungsten T, který záplatuje hned několik problémů - s digitizérem (pověstný 5mm proužek nahoře), s muzikou (MP3 a WAV), problémek při připojování přes Bluetooth a malý bug launcheru.