Zire 31 - první recenze

Oranžová reprezentuje barvu řady Zire a touto barvou mne také přivítal obal, ve kterém Zire 31 nalezneme. Průhledný plastový obal dává na odiv nové tělo PDA a zářivé oranžovou krabici v které nalezneme základní balíček, který bude potřebovat každý nový uživatel.

Balení

Jak jsem již popsal výše, v oranžové krabici nalezneme základní výbavu. Tou je synchronizační USB kabel, síťová nabíječka (samostatně připojitelná), gumový flip kryt displeje, CD s notným SW vybavením jako PalmDesktop, aplikace navíc a el. manuál. Dále pak následuje papírová verze rychlého manuálu, co a jak zapojit. A nesmím opomenout síťové redukce pro zdroj a možnost nabíjet Palm po celém světě.

Design

Zire 31 je vyveden ve stejném duchu jako jeho předchůdci. Na první pohled se liší pouze barevným ztvárněním a jiným odleskem displeje. Potud vše stejné. Když se vám však Zire 31 dostane do ruky, zjistíte, že má úhlednou gumovou krytku USB mini konektoru určeného k synchronizaci a zdířku pro napájení. Dále na vrchní straně, která je kouřově černá, nalezneme vlevo konektor pro sluchátka, šachtu pro SD/MMC paměťové karty a následně vpravo plastový stylus.

Další novinkou je 5 směrné navigační tlačítko, přejaté z vyšších řad a které je označováno jako D-pad. To je dobře umístěno. Tlačítko je překryto gumovo-plastovým krytem, který je velice příjemný na dotek. Jednotlivé směry se dobře mačkají a mají malý zdvih což oceníme hlavně při ovládání jednou rukou. Pokud však máte velké prsty, určitě to budete mít s ovládáním horší, ale průměrnému uživateli se budou obecné tlačítka mačkat dobře.

Displej

Hlavní lákadlo oproti předchozímu Zire 21 je v tom, že Zire 31 má barevný displej. Ten je schopný zobrazit 65536 barev a bohužel je lowres (tj. rozlišení je 160 x 160 bodů). S tím se ale pro lowendovou kategorii musí počítat. Displeji však nic nebrání v tom, aby nám svými sytými a jasnými barvami zobrazil veškeré potřebné údaje. Displej je pasivní a tím pádem potřebuje neustálé podsvícení. To lze měnit jen ve dvou režimech High / Low (tzn. vysoký a nízký jas). Což je sice nevýhoda, ale na druhou stranu jí vyváží funkce kontrastu, kterou si lze poupravit barevnou křivku podání barev.

Mojí obavou je, zda barevným displejem neuškodíme uživateli v tom, že bude mít nižší rádius od napájecího zdroje a tím častější nutnost dobíjet vestavěný Li-On pack.

SW a procesor

Operační systém který pohání celé PDA je PalmOS 5.2.8 což je další vylepšená verze dnes již osvědčeného OS 5.2.1. Osobně si myslím, že verze je opatřena pár vylepšeními jako Today obrazovka v diáři, do které si můžete umístit obrázek na pozadí. Dále zde najdete RealOne player, aplikaci WorldClock a Photos.

PDA pohání procesor ARM Intel s taktovací frekvencí 200 MHz a malému diblíkovi uděluje velice svižnou rychlost. Když si vzpomenete, že před nějakým časem byl v highendovém Tungsten T procesor o taktu 144 MHz a nyní máte v lowendu 200 MHz, je to opravdu technický pokrok. Uděluje to Zire 31 pružnost s kterou zvládne přehrávání MP3 na pozadí, ale o tom v další části.

MP3 a média

Zire 31 umí přehrávat MP3 soubory. Nejenom do sluchátkového výstupu, ale také na vestavěný reproduktor. Ten bych však použil pouze v případě pokud chceme vyzkoušet zda to funguje. Jeho hlasitost totiž není na ozvučení místnosti, ale např. na přehrání nějaké nahrávky kolegovi atp. Součástí operačního systému je RealOne player, což je velice jednoduchý přehrávač, parády moc neudělá zato hraje a to je to hlavní. Ti náročnější ho jistě nahradí něčím lepším. Díky rozlišení displeje si musíme uvědomit, že prohlížení obrázků je sice možné, ale počítejme s tím, že budou oproti „větším“ palmům vypadat poněkud „pixelovatě“.

Paměti není nikdy dost

Ale Zire 31 se svými 16 MB, které se staly již základem (tak jako v dobách Palmu V to byla 2 MB) dává prostor abyste si v PDA mohli uchovat nejenom spoustu kontaktů, zápisů schůzek a dalších dat, ale také dodatečné aplikace. Uživatelem přístupných je 14 MB a nic to nemění na faktu, že to je dostatečný prostor.

Když už je řeč o paměti jistě není na škodu, ba i je to výhoda, že PalmOne umístil i do tohoto PDA rozšiřující slot pro SD a MMC paměťové karty. Tím můžete svou paměť vyhnat do závratných několikanásobků základní paměti RAM. Jak mnozí asi vědí, na kartu můžete umístit jak aplikace, tak některá vybraná data (obrázky, dokumenty, MP3 soubory atp.)

Zire 31 nám zapůjčil internetový shop shop.pajda.cz

Shrnutí

Barva je už všude! Ocení jí však každý. A to nejenom v základních aplikacích, kde si můžete obarvit jednotlivé kategorie, zvýraznit důležité setkání a další vymoženosti. Jednou z nich je např. umístění fotografie ke kontaktu (což slouží lidem s fotopamětí na obličeje ale horší pamětí na jména). Model logicky uzavírá lowendovou řadu a inklinuje na její horní špičce. Je otázkou zda se bude také tak dobře prodávat jako jeho předchůdci.

Co mi chybí, je indikace nabíjení (když pominu blesk v Launcheru u baterie. A můj osobní názor na gumovou záslepku systémových konektorů (USB a nabíjecí JACK) je takový, že je pěkná, ale časem jí určitě většina utrhne :(