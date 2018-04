Zircon - nový PalmOS telefon na podzim v Evropě!

Technologický převrat se nekoná...

Zircon není žádná technologická bomba, která bude dělat vrásky výrobcům hi-tech PalmOS mobilů (viz Samsung i500 apod.). Procesor Dragonball VZ 33MHz, PalmOS 4.1, 16 MB RAM - to jsou parametry, které jsme mohli u PalmOS platformy "potkat" již delší dobu. Nepříjemným faktem je pak absence rozšiřovacího slotu. ROM je flash 4MB.

Kamera - malé rozlišení, ale je!

Telefon má kameru s formáty CIF (352x288) a QCIF (176x144), což vystačuje jen na nenáročné snímky. Objektiv má světelnost 2.6 a ohniskovou vzdálenost 2.0 mm se zaostřením od 10 cm do nekonečna.

Design a obsluha - střízlivá klasika

Rozměry zařízení jsou 97x47x20mm a váha 130 gramů, barevný displej je D-RFT (260K color) s rozlišením 160x240 pixelů - jeho součástí je virtuální Graffiti ploška pro vstup dat. Velikost displeje je 30,24 x 45,36 mm. Je podsvětlený čtyřmi LEDkami.

Telefon má pod displejem D-Pad (5-cestné navigační tlačítko) a čtyři další tlačítka, dvě z nich jsou ale použita k ovládání telefonu (Talk a End/Clear). Po designové stránce není telefon nějakým převratem a připomíná svým vzhledem spíše klasické PDA, oproti kterým je na první pohled užší.

Telefon je GSM/GPRS 900/1800, baterie jsou vyměnitelné Lithium Polymer 900 mAh, výdrž baterie je 100 hodin standby, či 2 hodiny hovoru. Vyzvánění je polyfonní (32-poly), Zircon má ještě infraport a vibrace.

Software - mobilní výbava navíc

Důležité je softwarové vybavením zahrnující jednak PalmOS "klasiku" (diář, poznámky, úkoly, adresář a další) a k tomu mobilní balíček aplikací WAP, Email, SMS/EMS/MMS a J2ME data.

A závěr?

U upoutávky na produkt u výrobce Group Sense Limited je slibný nápis " European version available in Q3". Ne, že by tento telefon byl vrcholem technických možností PalmOS telefonů, velký výběr PalmOS mobilů ale v našich končinách zrovna není a asijské výrobky jsou známy svou příznivou cenou.