Zima a její vliv na PDA

Možná jste si při zakoupení vašeho PDA všimli, že na jeho zadní straně, nebo alespoň v manuálu či na krabici, je napsána kouzelná klauzule For home and office use. Což v překladu znamená, že PDA je určeno pro použití v domácnosti, nebo v kanceláři. Z toho také vyplývají omezené možnosti jeho využití, tedy pokud jste si nezakoupili zrovna outdoor, nebo vojenský model.

Většina PDA je konstruována pro pracovní využití v rozmezí teplot mezi 0 až 50 stupňů Celsia. Záleží to ovšem na konkrétním modelu. Horní hranice může činit i 65 stupňů Celsia. Vyplývá to z nutnosti chlazení a omezení displejové části.

Spodní hranice (nebo-li mráz) je však kritická z několika hledisek:

- křehnou plasty – to se může projevit např. na samotném krytu, který má větší tendence prasknout při nechtěném nárazu. Vlivem nízkých teplot se může také zlomit některá z malých mechanických součástek uvnitř či venku stroje. Klasicky např. pant dvířek od paměťového slotu, zámek na konektoru kabelu atp.

- menší výdrž na baterie – působením nízkých teplot ztrácí akumulátor dříve svou kapacitu a nevydrží tak dlouho, jako při pokojových teplotách. Nutnost častějšího dobíjení.

- digitizér není citlivý – Jelikož jsme si na Palmare před časem popsali funkci digitizéru, můžete vědět, že se skládá ze dvou vrstev, mezi kterými je dielektrikum. To se vlivem mrazu a nízkých teplot může změnit ve velice špatně mechanicky stlačitelné a tím dojde nejenom k nepřesnostem rozeznávání, ale také k nerozeznání vlastnímu. Nebo přinejmenším bude muset uživatel vyvíjet mnohem větší tlak na stylus.

- displej a jeho reakce se zpomalí – displej je tvořen tekutými krystaly. Ty se pohybují, resp. natáčejí a umožňují tak prostup polarizovaného světla. Působením nízké teploty však ztrácí na rychlosti. Což vede k tomu, že displej se pomalu překresluje, rychlé sekvence za sebou zanechávají šmouhy a obrysy atd. Při velkém mrazu může dojít k zamrznutí a displej vůbec nic nezobrazuje, nebo je na něm vidět poslední obrazovka, než zamrznul úplně.

Jak se těmto stavům vyhnout?

Jedinou účinnou radou je, abyste používali PDA jen doma a v kanceláři bych toho moc nenapsali. A proto doporučujeme: Nenoste v zimě PDA ve vnějších kapsách bund, kalhot, nebo batohů. Spíše ho umisťujte tam, kde nemůže dojít k promrznutí (příklad - ve vnitřní kapse bundy, uvnitř batohu, nebo tak, abyste ho zahřívali svojí částí těla). Hlavně za mrazů vytahujte PDA ven jen na nezbytně nutnou dobu. A pokud se stane, že kapesní počítač přestane reagovat či zamrzne, dejte ho na teplejší místo a odneste domů. Tam ho neohřívejte! Nechte ho rozmrznout při pokojové teplotě. Při prudkém ohřátí z mrazu by se na studených částech mohla vytvořit vrstvička vody a třeba by došlo i ke zkratu, či nevratnému poškození vašeho PDA.