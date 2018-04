Žiletku od Motoroly nahradí skalpel, ale až příští rok

Výkonný ředitel divize mobilních telefonů Motoroly Ron Garriques tuto středu uvedl, že Motorola prodá celkem 300 až 500 milionů mobilů řady RAZR a jeho derivátů. Toto závratné číslo zahrnuje všechny modely příbuzné RAZRu a jej samotný po celou dobu jejich produkce. Ta běží již téměř dva roky a těžko odhadovat, kdy výrobu Motorola ukončí.

V létě by měla Motorola představit třetí generaci RAZRů. O jedné z novinek jsme vás již předběžně informovali, telefon má kódové označení Canary. - více zde

Ron Garriques také naznačil, co můžeme od Motoroly v blízké budoucnosti očekávat. Nová stěžejní řada by se měla jmenovat SCPL - skalpel - a měla by zahrnovat ještě tenčí telefony, než jsou modely současných řad RAZR a SLVR. O telefonu s tímto označením se mluvilo již loni a mělo se jednat o supertenký ale levný mobil. - více zde

Spekulovat můžeme o dalším prohlášení šéfa mobilní divize, který naznačil, že modely SCPL budou mít pět funkcí, které jim konkurenti budou závidět. Ovšem co by to mohlo být, ví nyní jen u vývojářů Motoroly. Napadá vás něco konkrétního?