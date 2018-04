Žiletka nové generace v nabídce Eurotelu

S příchodem měsíce května jsou tu také změny cen u našich operátorů. V nabídce toho nejmladšího najdeme dvě novinky v podobě manažerského Samsungu a Sony Ericssonu pro nenáročné zákazníky. Také Eurotel přichází s novinkou v podobě další žiletky od Motoroly. Oba operátoři si také připravily velké množství telefonů, u kterých snížily do nového měsíce cenu.

Slevy u Vodafone

Do nového měsíce vyráží Vodafone s nabídkou osmi zlevněných telefonů, mezi kterými se o nejvýraznější pokles cen postaraly tři modely. Stylová Nokia 7360, Samsungy E530 a vysouvací model D800 snížily svou cenu o tisícovku. Za zmínku stojí také sleva u žiletky Motorola V3 Razr a Sony Ericssonu K700i, která má hodntu šeti set korun.

Nokie 6020 podpora Push to Talk, ale ztráty jsou velké: Bluetooth, MMC, MP3, FM rádio. Nejsilnější stránkou tohoto modelu je tak skutečnost, že docela dobře vypadá.

-400 Kč Cena : 3 577 Kč

Sony Ericssonu K700i napovídá, že šlo o telefon nejvyšší třídy. Skvělé manažerské funkce doplňují ty zábavné. Dnes je to velmi dobře vybavený telefon střední třídy.

-600 Kč Cena : 3 977 Kč

Nokia 7360 je mobil klasické konstrukce v jehož výbavě najdete například VGA fotoaparát, MP3 vyzvánění a integrované stereofonní FM rádio.

-1000 Kč Cena : 5 577 Kč

Motorola SLVR L7 je atraktivní stylový mobil. Nemá sice extrémně bohatou výbavu, ale to hlavní umí. Důraz byl kladen na vzhled přístroje.

-400 Kč Cena : 5 577 Kč

Motorola V3 Razr je stylový mobil nejvyšší třídy. Má výjimečný design, je vyroben z vybraných materiálů a má i slušnou výbavu..

-600 Kč Cena : 5 977 Kč

Samsung E530, který se plně vyrovná nejlepším mobilům na trhu. Žádné kompromisy se nekonají, naopak se zájemkyně mohou těšit na speciální menu jen pro ně.

-1000 Kč Cena : 6 577 Kč

Samsung D800 je nástupcem oblíbeného modelu E800. Na první pohled upoutá model D800 svoji tloušťkou, která je téměř totožná jako u Motoroly Razr V3..

-1000 Kč Cena : 8 977 Kč

Nokia N70 je chytrý telefon s operačním systémem Symbian určený náročným zákazníkům. V jeho výbavě nechybí dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth, nebo displej s podporou 260 000 barev..

-400 Kč Cena : 12 577 Kč

Novinky u Vodafone

Květnovou novinkou v nabídce telefonů Vodafonu jsou multimediální Samsung X700 a jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky SonyEricsson J220i.

Samsung X700 je prvním modelem výrobce klasické koncepce, který snese nejpřísnější srovnání s nejpopulárnějšími mobily na evropském trhu. Ve výbavě najdeme fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, nebo integrované stereofonní rádio.

Cena : 6 577 Kč

Sony Ericsson J220i je malý a lehký telefon, jehož dipslej zobrazuje 65 tisíc barev. Telelefon odpovídá třídě kam patří, tedy mezi ryzí low-endy..

Cena : 1 977 Kč

je malý a lehký telefon, jehož dipslej zobrazuje 65 tisíc barev. Telelefon odpovídá třídě kam patří, tedy mezi ryzí low-endy..

Slevy u Eurotelu

Také Eurotel se rozhodl, že do nového měsíce zlevní větší množství nabízených telefonů. Slevy bohužel nejdou do tisíců, ale týkají se celkem devíti telefonů. Za zmínku stojí především Siemens A75, který se po slevě dostal pod hranici jednoho tisíce koun, a stal se tak nejlevnějším nedotovaným telefonem na našem trhu.

Nokie 6020 podpora Push to Talk, ale ztráty jsou velké: Bluetooth, MMC, MP3, FM rádio. Nejsilnější stránkou tohoto modelu je tak skutečnost, že docela dobře vypadá..

-100 Kč Cena : 4 095 Kč

Nokia 6021 je telefon vytvořený speciálně s ohledem na poptávku firemních zákazníků. Ti potřebují pro své zaměstnance mobil střední třídy bez fotoaparátu..

-300 Kč Cena : 3 595 Kč

Nokia 9300 je vidět, že výrobce má dlouholeté zkušenosti s vývojem zařízení určených pro profesionální uživatele – těm také nejspíše sedne do ruky.

-400 Kč Cena : 15 295 Kč

Siemensu A75 je průměrná, odpovídá low-endové kategorii, do které telefon patří. Displej je barevný, ale umí zobrazit jen 4 096 barev a má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů.

-600 Kč Cena : 995 Kč

Sony Ericsson K300i. Pěkný telefon nabídne vše, co může průměrný uživatel potřebovat. Nechybí podpora MP3, VGA fotoaparát, e-mail ani data.

-100 Kč Cena : 3 095 Kč

Sony Ericsson K600i patří mezi střední cenovou kategorii, ale výbavou se může srovnat do latě s absolutní špičkou. Jde o jeden z nejlevnějších telefonů pro 3G.

-200 Kč Cena : 6 895 Kč

Samsung X200 je stylové véčko nižší třídy, které postrádá vnější displej. Design telefonu s luxusním nádechem je ve své třídě výjimečný a v současné produkci mobilních telefonů nemá velkou konkurenci.

-200 Kč Cena : 2 695 Kč

Samsung E530, který se plně vyrovná nejlepším mobilům na trhu. Žádné kompromisy se nekonají, naopak se zájemkyně mohou těšit na speciální menu jen pro ně.

-500 Kč Cena : 7 495 Kč

Samsung Z300 je véčko s podporou sítí třetí generace v jehož výbavě najdete přehrávač RealOne pro audio i video záznamy, Bluetooth, infraport a především podporu paměťových karet Trans Flash.

-400 Kč Cena : 9 195 Kč

Novinka u Eurotelu

Po vzoru Razru zařadil Eurotel do své nabídky další dvě tenká véčka. V minulém měsíci to byla Motorola V3i, nyní je to model V3X, který nabídne dvoumegapixelový fotoaparát, Bluetooth a především podporu sítí třetí generace.