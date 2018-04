Zheroes - hmyzí války pro EPOC

Zuřivý moskyt, bojový hlemýžď a několik brouků jsou hlavními hrdiny hmyzo-brouko-slizáckých válek inspirovanými akční plošinkovou "bojovkou" Worms a dalšími hrami tohoto typu. Líbit se vám určitě bude i cena hry, která je velmi, ale opravdu velmi nízká, Zheroes je totiž freewarová aplikace a stáhnout si ji můžete zde. Průvodní popis celé hry jasně naznačuje taktickou akční hru, která majitele Psionů patrně na první pohled překvapí rozsáhlostí hrací plochy s manuálně scrollovatelným pozadím a poměrně kvalitní animovanou grafikou.







Ve verzi Zheroes 1.0 je podporováno maximálně 8 vojáků v nejvýše čtyřech týmech, pokud ale zvolíte více než dva týmy, musíte si upravit charaktery postav nabízejících celkem pět typů vojáků. Hrát můžete buď proti Psionu / EPOCu, nebo proti sobě, zajímavá je i možnost akčního dema EPOC proti EPOCu. Každý z vojáků má k dispozici brokovnici, bazuku, granát nebo výbušninu TNT, která je sice nejdestruktivnější, ale můžete ji umístit pouze ručně. Ostatní zbraně lze zaměřovat klasickým zaměřovacím křížem, s vojákem lze navíc libovolně pohybovat vlevo či vpravo, dokud nenarazíte na nějakou překážku. Protivníka nebo v případě omylu i vlastního vojáka žádnou ze braní nezlikvidujete na první pokus, i po sebelépe nasměrovaném výstřelu či výbuchu granátu nebo TNT nálože se mu pouze odečte část "života" (pokud jste ovšem energii života neomezili v preferencích). Pro celkovou atmosféru celé hry je to rozhodně lepší než okamžitá smrt a prodlužuje to herní dobu. Inteligence nepřátel při hraní proti počítači sice není příliš omračující, ale přece jen je celkem slušná a lze ji akceptovat.







Hrát můžete v krajinách připomínajících město se spoustou mostů a jiných konstrukcí nebo venku v přírodě obohacené ovšem o nějaký ten francouzák, matku, kost, plechovku a jiné odpadky. Zheroes umožňuje celou hrací plochu zmenšit v poměru 1:2 pro získání lepšího přehledu nad rozmístěním jednotlivých vojáků - lupa samozřejmě funguje prakticky v každé situaci a kdykoliv se lze vrátit do zobrazení 1.1. Na dvou obrázcích přímo ze hry "odfotografovaných" bez a s podsvícením na Series 5mx je snad alespoň trochu vidět bojiště i několika vojáků, klasický screenshot bohužel nešel udělat, neboť díky jakýmsi záhadným rutinám s animováním jednotlivých vojáků na něm bohužel vždy vojáci chyběli a to jaksi nebylo to pravé ořechové.







Zheroes je špičková akční hra ne nepodobná Scorched Tanks na Amize nebo částečně již několikrát zmíněným Worms a nabízí slušnou hratelnost i poměrně kvalitní grafiku a doprovodné zvukové efekty. Celá hra je navíc zdarma, takže co víc si může majitel EPOC32 kompatibilního kapesního počítače přát?





ZHeroes Akční taktická plošinková bojovka Autor: Joeri Capens & Neuon Verze: 1.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: všechny ER3 až ER5 kompatibilní kapesní počítače (Psion Series 5/5mx, Revo/Revo Plus, Series 7, netBook Pro, Ericsson MC218, Diamond Mako, Scientific Osaris, Geofox) Nároky na hardware: cca 570 kB aplikace + dalších cca 560 kB při spuštění hry Cena: freeware Hodnocení Palmare.cz + slušná zábava na cesty nebo dlouhé zimní večery - v první verzi zatím relativně málo charakterů vojáků a pouze dvě bojiště Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: