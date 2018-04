zExe - šetřete místem na disku!

Asi málokterý uživatel kapesního počítače se nikdy nesetkal s problémem nedostatku místa na disku. I když se zprvu může kapacita vestavěné paměti zdát jako dostačující, po instalaci několika větších aplikací a uložení množství potřebných dokumentů je již úbytek volné paměti znatelný. Jednoduchým prostředkem rozšíření paměti bývají u počítačů Psion paměťové karty typu Compact Flash, jejichž cena je dnes již na přijatelné úrovni, nicméně paměť jakékoli velikosti lze časem zaplnit a navíc externí paměť nemůže vždy nahradit paměť vestavěnou. S největším problémem se pak potýkají majitelé počítačů Psion Revu, Revo Plus a Diamond Mako, neboť tyto přístroje nemají slot pro rozšiřující paměťové karty a jejich uživatelé jsou tak limitování pouze nevelkou vnitřní pamětí.

Naštěstí existuje několik možností jak volné místo v omezené paměti zvětšit. Pominu-li promazávání nepotřebných dokumentů a souborů nápovědy a odinstalovávání nepoužívaných aplikací, což většinou přinese největší úspory, jsou oblíbené zejména malé programy, které umí "defragmentovat" vestavěnou paměť. Toto řešení je sice účinné, jeho výsledky však nejsou vždy tak znatelné a navíc je potřeba paměť tímto způsobem pročišťovat častěji. Podobný efekt mají i nástroje pro komprimaci databázových souborů na disku, které opět přinesou pouze dočasnou úsporu místa.

Velice zajímavým a efektním způsobem jak šetřit místo na disku, je nedávno představená freewarová utilita s názvem zExe od autora Robina Hooda, který pro počítače Psion vytvořil již řadu velice zajímavých programů. Způsob práce zExe je v oblasti kapesních počítačů Psion novinkou, neboť zExe umožňuje bez ztráty funkčnosti komprimovat spustitelné soubory a knihovny napsané v jazyce C++. Pokud pro vás tento popis zní příliš vědecky, pak vězte, že pokud máte na vašem Psionu nainstalovanou třeba Operu, RMRFile, RMRZip, PhoneMan, Editor a další aplikace napsané v "céčku", pak může velikost všech těchto aplikací s použitím zExe klesnout zhruba na polovinu, což mnohdy přinese výrazné zvětšení volného místa.

Jak na to

Aktuální verze zExe 1.09 je k dispozici pro černobílé Psiony Series 5mx, Revo, Revo Plus a jejich klony, zvlášť je možné stáhnout verzi pro barevné Psiony Series 7 a netBook. Bohužel, jako i u mnoha jiných velice užitečných utilit, přijdou zkrátka majitelé starších Psionů Series 5, kde základních 8 MB paměti (někde dokonce jen 4 MB) nepředstavuje zrovna nadbytek. V instalačním ZIP archivu jsou 3 soubory o celkové velikosti 78 kB, které je potřeba instalovat v tomto pořadí: zLibDll.SIS, zExeLoader.SIS a v poslední řadě zExe.SIS. Po instalaci se ikona programu objeví klasicky na liště Extras.

Ovládání programu zExe je velice jednoduché a přímočaré, v podstatě stačí jen vědět, kde se nacházejí komprimovatelné soubory. Pokud je pohled nastaven na zobrazení souborů (View -> Files), pak můžete postupně procházet adresářovou strukturu a hledat vhodné soubory. Program nepracuje pouze s vestavěnou pamětí (disk C), ale umožňuje komprimovat soubory i na paměťových kartách. zExe zobrazuje pouze takové soubory, které lze komprimovat. Ty mají nejčastěji přípony APP, DLL, EXE a OPX, dále také CTL, TSY a jiné. Hledat můžete především v adresářích System\Apps\Jmeno_aplikace, System\Controls, System\Libs, System\OPX a System\Programs.

Kompresi vybraného souboru provedete jednoduše stiskem Enteru, dekompresi případně stejným způsobem. To, zda je již daný soubor komprimovaný, lze rozlišit podle ikony, u komprimovaného souboru je navíc vypsán i kompresní poměr. Komprimace souborů probíhá vcelku rychle, po skončení akce vždy zExe vypíše hlášku o kompresním poměru a ušetřeném místě.

Pro jednodušší komprimaci aplikací můžete využít zobrazení pouze aplikací (View -> Applications). zExe pak ukáže pouze vhodné komprimovatelné aplikace umístěné ve složkách System\Apps\Jmeno_aplikace na všech přístupných discích. Pokud chcete zkomprimovat všechny aplikace, nemusíte tak činit jednotlivě, v tomto případě můžete použít volbu Compress all z menu Action. Kompresní poměr se u většiny souborů pohybuje nad 50%, což v případě souborů o velikostech ve stovkách kB nebo i několika MB představuje slušné úspory místa.

Kam se ty kilobajty ztrácí?

Možná vám přijde zvláštní, jak lze dosahovat úspory místa tímto způsobem, aniž by to ovlivnilo funkčnost komprimovaných souborů a aplikací. A proč také autoři softwaru nedistribuují své aplikace již komprimované? Finta je v tom, že určitá část zExe neustále běží na pozadí a stará se o to, aby komprimované soubory byly v případě požadavku přístupu dekomprimovány a spuštěny. Je tedy zjevné, že spuštění aplikace v případě její komprese potrvá o něco déle. Prodleva ve spuštění je sice postřehnutelná, nijak však neznepříjemňuje používání kapesního počítače. Další funkcionalita komprimovaných aplikací a souborů zůstává již nedotčena, při testování jsem se alespoň nesetkal s žádným problémem.

Kromě o trochu pomalejšího náběhu aplikací je také potřeba počítat s jedním faktem, který z koncepce aplikace zExe vyplývá. Jestliže se rozhodnete zExe odinstalovat nebo dojde k nechtěnému odstranění části této utility, nebude možné komprimované aplikace spouštět. Před případnou odinstalací zExe je proto nejdříve nutné všechny komprimované soubory zpětně dekomprimovat do původního stavu, jinak se později budete setkávat se zvláštními chybovými hláškami.

Vyplatí se komprimovat?

Freeware zExe si určitě zaslouží pochvalu, v oblasti Epocu jde totiž o originální program, který přináší nový způsob jak ušetřit cenné místo na disku. Utilita pracuje spolehlivě a rychle a má jednoduché ovládání. zExe najde uplatnění asi u všech uživatelů, neboť její velikost 78 kB a malé zpomalení při spouštění komprimovaných aplikací bude jistě vynahrazeno větší ušetřenou pamětí. Největší efekt bude mít zExe především u těch uživatelů, kteří mají nainstalováno více aplikací napsaných v C++. Dobrým příkladem je známý internetový prohlížeč Opera, jehož instalace si vyžádá pěkný kus prostoru v paměti. S použitím zExe můžete na Opeře ušetřit téměř 1,5 MB a to rozhodně není zanedbatelné číslo. Jenom škoda, že nelze komprimovat aplikace napsané v OPL, kterých je většina. Programy v OPL totiž samy o sobě nejsou spustitelnými aplikacemi, ale jen dokumenty aplikace OPL.