ZESS Phone 2000 - když telefon zmoudří

Jak čas postupuje, označení smartphone přestává být synonymem slova rarita a naopak se z něj stává název svérázné kategorie mobilních telefonů. Na světě již neexistuje větší výrobce mobilů, který by na nějakém takovém telefonu, kombinovaném s PDA, nepracoval. Menší firmy dokonce v tomto trendu nacházejí šanci, jak se prosadit. Nejinak je na tom korejská firma MPlus Tech, která se přes výrobu kapesních počítačů dostala až k branám do světa mobilních telefonů. Její právě připravovaný produkt s názvem ZESS Phone 2000 spojuje kvality moderního PDA s komunikačními schopnostmi mobilního telefonu. Na trh se nedostanou jen verze pro GSM a CDMA, ale také pro sítě třetí generace UMTS.

Přístroj by se měl začít prodávat do konce roku 2000 poté, co budou doladěny všechny drobnosti a odstraněny všechny chyby. Na první pohled vypadá ZESS Phone 2000 jako klasický PDA, ale něčím se přeci jen liší – malou tupou anténou umístěnou vlevo nahoře. Dotykový displej bohužel není barevný, pracuje v 16 stupních šedi a rozlišení 320x240 bodů. Přístroj je založen na systému pro kapesní počítače Windows CE, což také určuje jeho základní schopnosti a aplikace, které na něm lze provozovat. Podrobnosti o schopnostech operačního systému Win CE naleznete zde nebo na serveru Palmare.cz.

Základní technická data, která vypovídají o tom, jak ZESS Phone 2000 vypadá a co umí:

Název: ZESS PHONE2000

Displej: 320x240/TDF/monochromatický 16 stupňů šedi

Rozměry: 136x84,5x20 mm

Hmotnost: 200g

OS: Win CE 3.0

Procesor: 2Intel SA 1100 206 MHz

Paměť: ROM 16 MB/RAM 32 MB

Přenos dat: USB port/IrDA

Podpora pásem: GSM, CDMA (MSM5000 až 144kbps), IS-95c a IMT2000

Software: kompletní malý office balík + fax + e-mail + SMS management, MP3 přehrávač

Integrován: mikrofon, reproduktor, vstup na sluchátka

Tento smartphone má stejně rychlý procesor jako PDA iPAQ, ovšem na rozdíl od něj nemusíte pro telefonování nebo surfování na internetu používat další externí zařízení. Cena, za kterou by se měl tento přístroj prodávat, by nejspíš neměla přesáhnout 400 USD (16 000 korun), což je srovnatelné s manažerskými telefony nebo odpovídajícími počítači do kapsy. Proto se finančně rozhodně vyplatí jediný přístroj kombinující schopnosti počítače i telefonu. Jako uživatel zvyklý na běžný mobil si pochopitelně musíte zvyknout na jiný přístup k ovládání, ale schopnosti přístroje nutnost přeškolení hravě vyrovnají.