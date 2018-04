Zeptali jsme se T-Mobile na to, co vás zajímá

Do redakce dostáváme spoustu dotazů, které se ptají na totéž. Stejně tak se tážete v diskusích a to nejen na Mobil.cz, ale i na jiných webech věnovaných mobilní komunikaci. My jsme tyto dotazy roztřídili a požádali o jejich zodpovězení tiskového mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka.

Dotazů možná není tolik, kolik byste si představovali, ale záměrně jsme se neptali na témata, o kterých víme, že nedostaneme odpověď (Kdy bude T-Mobile zlevňovat nebo zdražovat…) nebo že odpověď by se týkala jen velmi omezené skupinky uživatelů (O víkendu mi nefungovala wapová stránka a infolinka tvrdila, že všechno jede…).

Kdy se T-Mobile vrátí k původním cenám?

V současnosti mohou zákazníci T-Mobile s tarifem GPRS Business přenést za měsíční paušál 699 korun (bez DPH) neomezené množství dat. Při uvedení tohoto tarifu T-Mobile upozornil, že neomezené přenosy dat jsou k dispozici jenom do konce července. Od srpna můžete bezplatně přenést 50 MB dat, za každý kilobajt navíc už zaplatíte. „Na podmínkách GPRS Business se zatím nic nemění, od srpna platí limit dat 50 MB,“ říká Jiří Hájek.

„Novými tarify ušitými na míru různým skupinám uživatelů jsme hlavně chtěli podpořit masové využívání GPRS a čísla provozu za květen mluví o tom, že se nám to podařilo. Za necelý měsíc po zavedení nových GPRS tarifů se více než polovina uživatelů rozhodla využívat tarif GPRS Basic. Druhé největší oblibě se těší tarif GPRS Twist, který využívá téměř 40 procent datujících zákazníků, následován tarifem GPRS Standard s více než 10 procenty uživatelů. Tarif GPRS Business pak využilo méně než jedno procento zákazníků,“ vysvětluje Hájek

Názor T-Mobile se ještě může změnit, do srpna přece jenom zbývá několik týdnů, ale zákazníci by měli počítat s tím, že 31. července je poslední den, kdy mohou s tímto tarifem přenášet data bez ohledu na cenu bez omezení. Stejné stanovisko jako k paušálu za GPRS má Jiří Hájek i k cenám za multimediální zprávy. Ty stojí do konce srpna dvě koruny a to i ze zahraničí. „Stejně jako u GPRS platí, že zvýhodněná cena za MMS končí na konci srpna,“ upozorňuje Hájek.

Uživatelé si ale nejsou jistí tím, že T-Mobile zdraží MMS na původní úroveň, stejně jako doufají, že datový limit nebude jenom 50 MB. Mají totiž ještě v paměti halasné oznámení zpoplatnění přeposlaných e-mailů na mobil z T-zones. Bezplatné mělo být jen upozornění formou SMS, že vám přišel e-mail. Toto upozornění už ale nemělo obsahovat informaci o odesílateli, o předmětu e-mailu a už vůbec ne část e-mailu. „Přeposlaný e-mail na SMS považujeme za službu s přidanou hodnotou, za kterou se platí. Notifikace má být i nadále bezplatná,“ vysvětluje Hájek a dodává, že v současnosti není jasné, kdy T-Mobile přeposlané e-maily zpoplatní, nicméně k tomuto kroku určitě dojde.

Dost čtenářů také zajímá, jak naloží T-Mobile s velmi výhodným tarifem Twist Rock’n’roll, který získáte, když si koupíte speciální sadu s mobilem Siemens C55. T-Mobile garantuje, že za jednu korun můžete volat mimo špičku (od 15:30 do 8:00) a o víkendech až do konce 31. 8. 2004. Kdykoliv můžete tento tarif opustit a přejít na některý ze standardních tarifů nebo si převést předplacenou kartu na kartu Partner. Jiné tarify Twistu si pořídit nemůžete. Po skončení platnosti tarifu Rock’n’roll vám T-Mobile automaticky nastaví tarif Twist Standard. Sadu Twist Rock’n’roll si můžete pořídit do vyprodání zásob.

Preferujeme výhodné minutové sazby ve vlastní síti

Spousta čtenářů T-Mobile vytýká skutečnost, že nenabízí převod nevyčerpaných volných minut do dalšího měsíce (tuto službu nabízí oba konkurenti). Jiří Hájek připouští, že tuto variantu T-Mobile již několik měsíců zkoumá a zvažuje. „Mnohem více jsou podle našich průzkumů mezi zákazníky oceňovány ceny za volání ve vlastní síti, cena za textové zprávy a samotný počet volných minut, nikoliv jejich převod,“ říká Jiří Hájek.

Podle Hájka si T-Mobile zjišťoval, že převod volných minut by v současnosti využilo jenom velmi málo zákazníků. Připouští, že pro zákazníky by jistě bylo příjemné mít k dispozici převod volných minut, ale T-Mobile se soustředí na jiné aspekty tarifů, jako jsou ceny základních služeb a další zvýhodnění jako je HIT a převod tak v současnosti nabídnout nehodlá. Podobnou argumentaci použil T-Mobile i při představení nových tarifů pro GPRS a vysvětlování, proč nenabízí GPRS za paušál jako Eurotel.

Wi-Fi již za pár týdnů

Jiří Hájek také na náš dotaz poodhalil, jak daleko je T-Mobile se spuštěním služeb bezdrátových sítí Wi-Fi (založených na technologii IEEE 802.11b). T-Mobile nyní provádí vlastní testy a po jejich skončení hodlá nabídnout služby své sítě Wi-Fi v rámci veřejného testovacího provozu. V průběhu tohoto testování chce odladit potenciální chyby a nabízet Wi-Fi jako komerční službu.

T-Mobile v současnosti pracuje i na možnostech zpoplatnění Wi-Fi, například prostřednictvím měsíčního účtu u současných zákazníků s tarifem, pro návštěvníky ze zahraničí nebo dobíjecími kupóny. Možností účtování je spousta a T-Mobile si musí nějaké vybrat a vyzkoušet je. Každopádně pilotní provoz by měl být zahájen na přelomu července a srpna.

Co vás zajímá?

Při diskusi s Jiřím Hájkem jsme narazili i na některé problémy s mobilními telefony (Siemensy řady 45 a GPRS, T610). Vzhledem k tomu, že odpovědi jsou závislé i na zastoupení výrobců mobilů v České republice je zveřejníme později. Nezapomeňte proto sledovat Mobil.cz.

Pokud máte další dotazy (a to nejen vůči T-Mobile), jejichž odpovědi jsou užitečné i dalším čtenářům Mobil.cz , můžete je napsat do této diskuse nebo nám je poslat e-mailem. Pokud se váš problém týká řešení konkrétního problému (s operátorem nebo mobilem), vyzkoušejte naši poradnu (www.mobil.cz/poradna). V případě, že si nejste jistí, ale chcete se na něco v souvislosti se svým operátorem zeptat, rozhodně nám neváhejte poslat e-mail.