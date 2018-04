Ženy stahují dvakrát více než muži

Ženy si stáhly celých šedesít devět procent všech vyzváněcích melodií. Na muže zbylo už jenom třicet jedna procet. Vyplývá to z poslední zprávy agentury Telephia Mobile Audio, která sleduje prodeje veškeré hudby, která se na mobilech objeví.

Zpráva dále uvádí, že devět procent mobilní populace si za poslední čtvrtletí koupilo a stáhlo nějakou vyzváněcí melodii. "Vyzváněcí tóny dávají uživatelům možnost ukázat svou individualitu a osobnost jen pomocí jedné melodie," říká Brian Monighetti z agentury Telephia.

Většina zákazníků se pohybuje ve věkové skupině od osmnácti do pětatřiceti let. Telephia uvádí, že čtyřicet procent zájemců o vyzvánění s písničkou Hollaback od Gwen Stefani bylo ve věku mezi osmnácti a čtyřiadvaceti lety.

Dalších devětadvacet procent si stáhlo letní hit Don't Cha od The Pussycat Dolls. Mezi hity této věkové kategorie se zařadily ještě Let Me Hold You and Just A Lil' Bit od rappera 50 Cent a We Belong Together od Mariah Carey.

Uživatelé se ale často potýkají s nastavením telefonu pro datové služby. Podle nedávného průzkumu agentury Olista datové služby nevyužily ještě tři čtvrtiny všech mobilních uživatelů. Zdůvodňují to především tím, že se jim nechce složitě nastavovat mobilní telefon pro příjem dat. - více zde...