Teď už jim upovídanost nikdo neodpáře. Ženy kralují mobilním hovorům

Statistiky O2 stvrzují ženskou upovídanost, tedy vlastnost, s níž se řada mužů nedokáže sžít. Ženy totiž provolají měsíčně 265 minut, kdy průměrná délka jednoho z 63 jimi uskutečněných telefonátů jsou čtyři minuty. Naopak muži si vystačí při telefonátu v průměru se třemi minutami. Měsíčně pak uskuteční o čtyři hovory méně než ženy, za stejné období oproti nim provolají o 64 minut méně.

Nejčastěji volají uživatelé ve věku od 35 do 45 let. Muži v tomto věkovém rozmezí uskuteční měsíčně v průměru 72,7 hovorů, ženy pak o téměř deset hovorů více. Jedinou skupinou, kdy muži v počtu hovorů překonávají ženy, jsou uživatelé do 26 let (66,8 hovorů oproti 62,5).

Situace se obrací i při pobytu v zahraničí, tedy při využití roamingu. Ženy v něm za rok provolají 40 minut, muži pak téměř jednou tolik (70 minut). Počet v roamingu provolaných minut ovlivňují jistě i častější pracovní cesty mužů. Spojení s firmou je v takových případech téměř nutnou povinností. Nejvíce dní v roamingu bez ohledu na pohlaví stráví uživatelé ve věkovém rozmezí 35 až 45 let.

Ženy nejsou však přebornicemi pouze v provolaných minutách, muže značně převyšují i v počtu měsíčně odeslaných SMS. Těch totiž v průměru odešlou 98. Muži se naopak spokojí s jen 76 zprávami. A to i přes to, že mají oproti ženám o jednoho komunikačního partnera více (15 oproti 14).

Přeborníky v počtu odeslaných SMS za jeden měsíc jsou bez ohledu na pohlaví uživatelé ve věku do 26 let. S téměř 242 odeslanými textovkami nemají mezi ostatními věkovými skupinami konkurenci.

Mládež si neumí představit jediný den bez dat

V čem však mají muži nad ženami jasnou převahu, to jsou mobilní data. Měsíčně totiž stáhnou o téměř polovinu více dat než ženy (292 MB vs. 202 MB). Ovlivňujícím faktorem je i fakt, že smartphone používá 45 % mužů, ale jen 42 % žen. Nicméně ne všichni z nich datové služby skutečně využívají. Data ve smartphonech již využívá necelá polovina, konkrétně 49 % mužů a 47 % žen.

Nejčastějšími konzumenty mobilních dat jsou uživatelé do 26 let. Není se čemu divit, v této věkové skupině totiž značně převažují uživatelé smartphonů. Vlastní je celkem 75 % uživatelů do 26 let. Pro téměř tři čtvrtiny (71 %) z nich je pak internet v mobilu každodenně využívanou samozřejmostí.

Přeborníky ve spotřebě dat jsou mladí muži, měsíčně totiž zkonzumují v průměru 533 MB dat. Tedy o zhruba 18 procent více než jejich protějšky. Výjimkou přitom nejsou uživatelé, pro něž není problém během měsíce spotřebovat i více než 5 GB dat.