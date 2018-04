Ženeva versus Invex - veletrhy ano či ne?

Máme krátce po Invexu, jehož jsme se účastnili jako vystavovatelé i jako zpravodajové. Máme v půlce specializované telekomunikačního show Telecom Interactive 99 pořádané ob čtyři roky v Ženevě. Shlédl jsem obojí a chápu rozpaky těch, kteří zvažují svoji návštěvu Ženevského výstaviště Palexpo poté, co absolovovali Invex.

Invex se kdysi pasoval do role středoevropského CeBITu. Nepochybně jím také dlouho byl, jenže s postupující globalizací trhů přestává mít pojem "středoevropský" svoje zásadní omezení. Invex se tak stává jedním z desítky regionálních veletrhů, kde se presentují místně úspěšné firmy (Mobil server třeba?) a velcí giganti zde sekundují spíše z útrpnosti a dle momentálního rozmaru.

Opakem je Telecom Interactive. Výstava má sice roční periodu, ale v Evropě je jednou za čtyři roky - příště je kupříkladu v Riu. To znamená, že má kontinentální dosah a není tak často, aby se z ní stávala trapná nutnost mísená s nudou.

Připomínám, že nejsem manažerem BVV, abych se ve šlépějích jiných novinářů snažil někomu doporučovat, jak se mají a nemají výstavy dělat, toho jsem prost a dalek, stejně tak nehodlám hledat východiska a předkládat závěry. Spokojím se s konstatováním, že ačkoliv oba veletrhy se pořádají v zakrslých středoevrpoských republikách, ten Ženevský svolává téměř všemocná telekomunikační unie ITU. I zde mají své třenice - letos do Ženevy demonstrativně nedorazilo AT&T a v kuloárech se šušká, kdo že si s kým šlápl na kuří oko a zda je pravdou, že AT&T se nepodařil velkopanský manýr, když chtělo rozkazovat ITU.

Právě velký dosah této výstavy, byť je odborně dosti specializovaná, nese své ovoce - cca. 200 000 návštěvníků lze srovnat s Invexem, jenže v ženevském případě jde o většinou o odborníky a fanoušky, nikoliv o "patnáctileté novináře" luxující po stáncích propisky. To se ale také promítá do kvality expozic.

Velké firmy nelitují investovat miliony do expozic. Kupříkladu Alcatel měl třípatrový stánek, který se stavěl několik týdnů a je vybaven plnohodnotným výtahem. Zahambit se nedá ani Lucent nebo Nortel, Nokia s Ericssonem oželeli výtah, ale rozměry si nezadali.

Navíc expozice jsou většinou řešeny jako malé laboratoře. U stolečku s představovaným výrobkem a presentací na plochém displeji na stěně, stojí povětšinou sám vývojář produktu či člen vývojového týmu, s nímž lze zapříst hovor o každém detailu. Firma ví, že je zlé uříznout si ostudu před odborníky tím, že dotázaný neví, o co kráčí. Nevýhoda je tu zřejmá: namísto sličných hostesek jsou tu méně sliční mladíci nebo naopak čtyřicátníci.

Ženeva má své odborné dny - první dva dny jsou vyhrazeny pro novináře a společnostmi pozvané odborníky, zbytek dní je na zakoupení nikoliv laciného lístku. Novináři mají velikou vizitku na klopě, která všude hlásá vaše jméno a příslušnost k listu. Tato vizitka se liší od vystavovatelských a představuje něco jako terč pro vystavovatele. Novináři jsou systematicky loveni, taháni do expozic a nebylo to jedinkrát, co se mi stalo, že mne někdo drapl za ruku a odtáhl mne vysvětlovat mi výhody kladení fybrilitových kabelů na mořské dno oproti normálnímu opláštění. Novináři fasují své presskity, svoje štosy informací k domácím prostudování. Dobrý poznatek: moderní novinář ohrnuje ret nad papírovými tiskovkami a žádi si Cdčko (i s digitálními fotkami), ty nejdrsnější firmy pak pouze rozdávají kartičky s přístupem do mediální části firemního internetu - například Motorola.

Dlužno přiznat, že také v množství představovaných novinek se oba veletrhy liší. Zatímco na Invexu jsem našel tři (!) zajímavé telekomunikační novinky - většina ostatních byla znovupředstavením již déle známe věci. Z Telecom Interactive budu mít problémy novinky sesumírovat.



Ten člověk z Alcatelu ve žluté košili právě pracuje s OMC sítě GSM (Alcatel má v Ženevě vlastní testovací síť GSM 999-88). V ruce má takový malý joystick a jak s ním pohybuje, tak prochází po jednotlivých komponentech sítě. Momentálně nastavuje nějaké parametry, škoda, že není vidět, jak procházel mezi jednotlivými racy.

Kupříkladu stánky Nokia, Ericsson nebo Alcatel si žádaly hodinové návštěvy, abyste zběžně skoukli všechny novinky (například terminal klient pro Nokia 9110 - to je bomba, o které budeme psát později, WAP přes GPRS s videopřenosy u Alcatelu a další chuťovky podobného charakteru o další destíky firem) a důkladněji se podívali na to nejzajímavější. Což takhle software pro ovládání sítě GSM - tedy OMC - řešené jako virtuální realita? Procházíte kolem skříní MSC, virtálně se v nich prohrabáváte a to se ihned projevuje na funkčnosti či nefunkčnosti sítě. Nevěříte? Zajděte si k Alcatelu.

Z budovy Palexpa vypadáváte po celodenním maratonu obtíženi několika desítkami cédéček a haldou prospektů, vizitek a slibů, že "to" dostanete "ímedijetly per ímejl". Naštěstí v presscentru fasují novináři docela bytelný kufr, do kterého se všechny materiály vejdou.

Na Telecom Interactive máte jedinečnou možnost nasát dech novinek a trendů. Jasně vidíte, že pokud děláte v telekomunikacích a neumíte skloňovat VoIP ve všech pádech, jste na pokraji zániku. Jestli děláte sítě a nemáte GPRS na šest způsobů, rovnou se přejmenujte na "nýmand". A jestli alespoň na jednom displeji mobilu nezáří WAP, tak si najděte perspektivnější obor pro práci - třeba pohřební službu. Kdybyste chtěli slyšet můj recept na úspěch, tak trojici pojmů VoIP, GPRS a WAP dokonale zahustíte použitím slůvka "konvergence" - když ho v odstavci tiskové zprávy zmíníte vícekrát, můžete si jen prospět.

Tím jsem tak zhruba chtěl zodpovědět na otázku, zda se domnívám, že má smysl navštívit Telecom Interactive 99 - končí 17. října 1999, takže čas rozmyslet se, ještě máte. Pro vás všechny, kdož nemáte zrovna cestu do Ženevy, máme dobrou zprávu. Tentokráte jsme rezignovali na on-line zpravodajství, které většinou je schopno přinášet pouze kusé informace z výstaviště, a budeme vás zásobovat novinkami a analýzami z nahamouněných materiálů.

Například již zítra bude ta pravá chvíle podívat se na české firmy na hlavní trendy telekomunikací okoukané na výstavišti (vzato více vážně, než dnes), podíváme se na nové mobilní telefony a na mnoho zajímavých dalších věcí. Což takhle GSM telefon, který umí přehrávat MP3? Opravdu jsme ho našli a představíme vám jej!