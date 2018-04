Zemřel duchovní otec SMS. Nic jsem nevynalezl, tvrdil o sobě Makkonen

Média neupřesňují, co přesně Makkonenovi bylo. Vzhledem k tomu, jak moc žil v ústraní a mediální zájem nevyhledával, to přitom není překvapivé. Vzácný a po dlouhé době i jediný rozhovor dal Makkonen stanici BBC v roce 2012. Služba Short Message Service (SMS), za níž stál, totiž tehdy slavila 20 let existence.

Zaujala ho přitom hlavně forma, kterou redaktor britského média zvolil. Celý rozhovor totiž příznačně probíhal skrze SMS (originál najdete na BBC zde).

Makkonen tehdy se skromností sobě vlastní uvedl, že se nikdy necítil být vynálezcem nějak revoluční služby. „Nemyslím si, že jsem přišel s patentovatelnou inovací. Byl jsem jen jeden z prvních, kdo pochopil potřebu a koncept. Jsem rád, že tato práce byla dokončena v rámci GSM standardu,“ uvedl tehdy.

Právě kvůli tomu, že svůj nápad nepatentoval, neviděl nikdy ani příslovečný halíř z jediné SMS. Kdyby tomu bylo naopak, mohl být pohádkově bohatý. I při minimálním podílu na výdělku z jedné SMS by mu totiž přinesly přinejmenším miliardy,

ne-li biliony. Textových zpráv se totiž celosvětově ročně pošle několik bilionů.

Makkonen pracoval pro společnosti jako Nokia Networks a Tele Finland, v letech 2003 až 2005 byl generálním ředitelem společnosti Finnet Oy. V roce 2008 byl za svou práci na protokolu pro zasílání SMS oceněn prestižní ekonomickou cenou pro inovaci. Do té doby byl mediálně téměř neznámým člověkem, své soukromí si však chránil i poté. Patrné je to i z toho, že jeho fotografie se téměř nedají najít ani ve fotobankách.