Zeman přiznal, že nestačí prodat Telecom

0:23 , aktualizováno 0:23

Premiér Zeman včera oznámil, že se vládě nepodaří prodat Český Telecom za původně očekávanou cenu a zabalil to do prohlášení, že by bylo výhodné s privatizací počkat. Příští vláda prý bude s prodejem úspěšnější.