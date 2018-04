Železniční mobilní síť v Německu již funguje a brzy zcela vytlačí analogové vysílačky

Železniční správy v Evropě i v dalších částech světa začínají přecházet od analogových vysílaček na sítě standardu GSM-R. Písmeno R znamená Railway, tedy železnice. Pro příjem a vysílání GSM-R jsou vyhrazeny kanály v pásmu 900 MHz těsně pod pásmy používanými pro klasické sítě GSM. Pro vysílání z mobilu (uplink) se používá pásmo 876 - 880 MHz, pro příjem (downlink) pásmo 921 - 925 MHz. GSM-R sice vychází ze standardu GSM, sítě však pokrývají pouze železnici a nádraží, není ani možné dovolat se ze sítě GSM-R na běžná telefoní čísla. Na síť jsou kladeny velmi přísné požadavky, spolehlivost musí být mnohem vyšší než u běžných mobilů, je zapotřebí signálem pokrývat i tunely. Síť proto vychází dráže než běžná síť GSM, nabízí však některé velmi důležité funkce navíc.

Možné jsou skupinové hovory, funkční adresování (telefonní číslo tvořené údajem, jako je číslo vlaku; v případě nutnosti tak není nutné znát telefonní čísla jednotlivých strojvůdců či dispečerů) a stanovování priorit hovorů. Hovor oznamující nebezpečí tak automaticky přeruší na mobilu volaného méně důležitý hovor, strojvůdce se po stisknutí jediného tlačítka může spojit s místním dispečerem, aniž by ho podle oblasti museli vyhledávat. GSM-R by díky své univerzálnosti a kompatibilitě nahradit analogové systémy, které si národní železniční správy standardizovaly každá po svém. V budoucnu by tak mezinárodní vlaky již nemusely být vybavovány hned několika analogovými radiostanicemi.

Koncová zařízení můžeme rozdělit na osobní mobily, které se podobají běžným mobilním telefonům, radiostanice ve vlaku (velmi vzdáleně připomínají autotelefon) a radiostanice připojená ke strojům. V budoucnu by tak měly být pomocí GSM-R spojena i návěstidla či automaty na jízdenky. Dodavatelem infrastruktury pro GSM-R, je Nortel a Siemens, dodavatelem mobilů a radiostanic jsou mimo jiné Nortel, Kapsch a Sagem.

Německé dráhy začaly systém GSM-R testovat již od roku 1995 na trati dlouhé 60 km ze Stuttgartu do Bruchsalu. V roce 1999 začal projekt, v rámci kterého hodlají německé dráhy pokrýt signálem GSM-R pokrýt do konce roku 2004 24,5 tisíc km ze 35,8 tisíc km svých tratí. Německé dráhy hodlají analogové radiostanice zcela zrušit v roce 2005.

V současné době je v Německu pokryto řádově 10 tisíc km tratí, signálem jsou pokryty i vlaky ICE-3 jedoucí rychlostí 300 km/h (GSM-R by mělo zvládat rychlosti až 500 km/h).

Infrastrukturu dodává v Německu Nortel, mobilní telefony Sagem. Nortel má pobočku i u nás, jeho produkty pro GSM u nás však dodává rakouská firma Kapsch. V kontroverzním výběrovém řízení na dodávku GSM-R pro České dráhy tak proti sobě stojí Kapsch a Siemens, který nabízí své produkty přímo. Již druhý tendr se však opožďuje a v současné době se jím zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.



Mapa pokrytí německých železnic









Radiostanice zabudovaná do kabiny strojvůdce a na skříni v laboratoři









Dispečeří německých drah monitorují situaci na tratích i na nástupištích