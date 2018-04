Železniční GSM budeme mít ještě letos

PRAHA (ČIA) - České dráhy vypíší ještě letos výběrové řízení na dodavatele pilotního projektu radiového systému GSM - R, který bude sloužit ke spojení vlakového a pozemního personálu na železnici a pokryje všechny české železniční koridory. "Pilotní projekt bude stát přibližně 280 milionů korun a bude se realizovat na přibližně 200 kilometrů dlouhé koridorové trati Děčín - Praha - Kolín," řekl dnes generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený po jednání Správní rady ČD, která tento projekt podpořila.Podle jeho slov se jedná o radiovou síť, která bude pracovat na podobných principech i frekvencích jako mobilní sítě GSM a bude shodná na všech hlavních železničních tratích v celé Evropě. Česká republika plánuje do roku 2005 pokrýt tímto radiovým systémem první dva železniční koridory. "Finanční prostředky na tento projekt chceme získat formou úvěru," upozornil Zelený.SR ČD dnes rovněž podpořila vstup ČD do mezinárodní společnosti pro financování železničních vozidel Eurofima. "Členství v této organizaci nám umožní přístup k výhodným úvěrům na nákup nových kolejových vozidel," řekl náměstek ministra dopravy a spojů Pavel Stoulil. Jak dále uvedl, nákup nových vozidel bude potřebný pro to, aby si ČD udržely konkurenceschopnost v železniční dopravě ve srovnání se zahraničními přepravci.