Železniční evergreen – Siemens se chce opět odvolat kvůli GSM-R

Zdá se to již být tradicí – České dráhy rozhodnou, že jako dodavatele pro železniční mobilní síť (určenou pro potřeby drah, ne cestujících) chtějí společnost Kapsch, která používá technologii Nortel. Druhý ze dvou uchazečů (více jich na tomto trhu v podstatě nepůsobí), Siemens, se odvolá a stavba sítě se tak opět zdrží. Zatím naposledy České dráhy odvolání Siemense zamítly. Ten se chce odvolat k antimonopolnímu úřadu (ÚOHS). To je také již tradiční, odvolání k ÚOHS a Českým drahám se pravidelně střídá.

V současnosti jde o zakázku za 300 milionů korun. Tolik zaplatí České dráhy za pilotní projekt GSM-R. Vybraný dodavatel se ale v následujících letech může těšit na přibližně šest miliard korun, které za vybudování sítě GSM-R dostane. A není třeba dodávat, že pro obě společnosti to jsou velmi důležité peníze.

Má vyhrát Kapsch?

Podle všech indicií a zpackaných a mnohokrát kritizovaných výběrových řízení ze strany ÚOHS i odborníků se zdá, že vedení Českých drah chce vybrat jako dodavatele Kapsch. Technické schopnosti Kapsche (Nortelu) a Siemense jsou zhruba stejné, liší se v detailech (u nás již vyšlo několik článků na toto téma – zde máte chronologický přehled, technické porovnání najdete v článcích Petra Nachtmanna).

Pokud by chtěly České dráhy zjistit, které řešení jim skutečně vyhovuje, nechaly by oba dodavatele demonstrovat schopnosti řešit sporné technické otázky a vybraly nejvhodnější řešení. Siemens i Kapsch/Nortel již totiž několik sítí GSM-R v Evropě postavily (jsou v různém stadiu provozu, ale demonstrovat technické možnosti technologie dokáží).

Proč Siemens tolik zlobí?

Ať už se ale České dráhy rozhodnou jakkoliv, oba dodavatelé jim splní téměř všechny jejich požadavky (a oba také budou mít několik nepodstatných nedostatků). Jenže společnostem Kapsch a Siemens nejde jen o relativně směšných šest miliard korun. Hrají o mnohem více miliard euro, které se budou rozdělovat ve středoevropském regionu. Z okolních zemí má totiž funkční GSM-R jenom Německo – od Nortelu (tedy v našem podání Kapsche).

Pokud by Kapsch budoval GSM-R i u nás, zcela jistě získá i Slovensko (tam už má podepsaný pilotní projekt) a pak už jen přidá Polsko a Rakousko, kde se teprve bude rozhodovat. Aby Siemens zůstal ve hře, musí vyhrát u nás. Jinak bude muset vynaložit více prostředků, aby přesvědčil i v jiných státech, že je tou lepší volbou.

Spoustě lidí vrtá hlavou, proč Siemens tak zdržuje výběrové řízení na GSM-R. České dráhy tím musí štvát a přitom se jistě bude chtít zúčastnit ještě lukrativnějšího tendru na zabezpečovací železniční systémy. Jenže nyní se za Siemens v případě GSM-R postavila i naše vláda (České dráhy ale přesto preferují Kapsch/Nortel) a v zabezpečovacích systémech bude pozice Siemense v tendru mnohem jistější než nyní u GSM-R. Siemens zkrátka problémy dělat musí.

České dráhy výběrová řízení nezvládají

I když Siemens neustále oddaluje finální rozhodnutí, není to kvůli nedokonalé legislativě. Neúspěšný uchazeč se odvolává v každém tendru. Jenže odvolání by byla zbytečná, kdyby bylo výběrové řízení v pořádku. To se ale v případě GSM-R pro České dráhy říct nedá. Antimonopolní úřad několikrát vytknul formální nedostatky ve výběrovém řízení a i vlastní audit Český drah poukázal na právní chyby v zadání a realizaci výběrového řízení.

Vedle toho už fakt, že několik odborných komisí rozhodlo různě (a to u nás fundovaných odborníků na GSM-R tolik nemáme, takže kdyby nerozhodovali laici, ale skutečně ti stejní odborníci, verdikty by se lišit neměly), nepůsobí tragicky, ale spíše úsměvně. Protože smát se je v tomto případě asi lepší než brečet nad miliony korun, které České dráhy splácí z úvěru na budování GSM-R, který si již vzaly, ale zatím nepoužily.

Rádi bychom doufali, že toto odvolání Siemense je poslední před finálním rozhodnutím, ale zkušenosti nám říkají něco jiného. Kapsch asi nakonec celou zakázku získá, ale k definitivnímu verdiktu je asi ještě daleko.