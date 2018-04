Zelená pro Galileo aneb Evropská komise pomáhá evropské navigaci

Evropský navigační systém Galileo kráčí mílovými kroky ke startu – prozatím se předpokládá jeho spuštění v roce 2011. To, zda o něj bude mít někdo vůbec zájem ale závisí především na tom, jestli bude moci nabídnout něco více než GPS. S tím bude sice kompatibilní, ale přesto by samozřejmě rád stáhl uživatele na svoji stranu.





Evropská komise očekává, že start Galilea přinese prospěch i evropským firmám, které připraví komerční aplikace využívající přesnějšího určení polohy než v případě GPS. Aby rozvoj těchto aplikací podpořila, schválila Evropská komise tzv. Zelenou knihu o satelitních navigačních aplikacích.

První družice systému Galileo už je na oběžné dráze a druhá ji bude následovat v letošním roce. Průběžně se vyvíjejí aplikace, které zahrnují různé oblasti života a různá odvětví světového hospodářství. Odhaduje se, že trh v odvětví satelitní navigace, ve kterém bude hrát významnou roli systém Galileo, dosáhne v roce 2025 výše 400 bilionů EUR.

Systém Galileo by měl podle představ EK přinést řadu různých aplikací a produktů. Uplatnit se může v letecké, námořní, silniční či železniční dopravě a využitelný by měl být i pro pěší, protože přijímače by měly být menší než v případě GPS.

Galileo se má uplatnit i při řízení krizových a nouzových situací nebo v řadě obchodních aplikací (přesné zemědělství, bezpečnost finančních operací prováděných po internetu, nejvhodnější převod elektřiny prostřednictvím elektrického vedení, turistický ruch atd.).

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař pro dopravu, k tomu řekl: „Skutečná hodnota nákladů a úsilí vynaložených na to, aby byl Galileo vynesen na oběžnou dráhu, spočívá v jedinečné příležitosti pro rozvoj nových aplikací, pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropské unii. Tento hospodářský přínos je mnohem vyšší než náklady na samotný systém."

Zelená kniha stanovuje rámec, ve kterém se rozvíjejí satelitní navigační aplikace. Dokument vymezuje řadu otázek týkajících se vývoje aplikací, soukromého života a etiky, právního prostředí a dalších. Evropská komise shrne v září 2007 výsledky veřejné diskuze a vytvoří akční plán praktických opatření na období po roce 2008.

Veřejná konzultace potrvá čtyři měsíce a bude se konat prostřednictvím on-line systému. Zároveň bude vyhlášena soutěž pro mladé vynálezce s cílem podpořit návrhy na využití satelitních navigačních technologií a služeb.