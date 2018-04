Zejména pánové, chtěl bych vám připomenout, že přestože začalo fotbalové EURO, Mobil server vychází neustále. Proto nezapomeňte občas přerušit zasvěcené debaty a podívejte se, co je nového ve světě telekomunikací. Pro všechny, kteří občas v našich článcích narazíte na slovo, jehož význam neznáte, máme potěšující zprávu. Vydáme tento týden slovník, který by vám měl orientaci usnadnit. A to nejen na Mobil serveru.