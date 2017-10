iPhone 8 měl nejlepší foťák pár dní, dohnal ho Samsung, předehnal Pixel

Na poli fotomobilů se rýsuje možná trochu překvapivý král. Už vloni byly Pixely od Googlu (vyráběné HTC) na špičce žebříčku DxO Mark a i nezávislé recenze fotoaparát hodně chválily. Bez diskuse patří i loňské modely stále ke špičkovým fotomobilům. U letošních modelů, které byly představeny v minulých dnech, pak Google dokázal foťák ještě vylepšit. A to dokonce natolik, že se jeho novinky posunuly opět na první místo žebříčku, čímž odsunuly na druhou (a dokonce dělenou) pozici nový iPhone 8 Plus.

Žebříček fotomobilů DxOMark 98 - Google Pixel 2

94 - Apple iPhone 8 Plus

94 - Samsung Galaxy Note 8

92 - Apple iPhone 8

90 - Google Pixel

90 - HTC U11

88 - Apple iPhone 7 Plus

88 - Samsung Galaxy S8 (stará metodika)

85 - Apple iPhone 7

83 - Sony Xperia XZ Premium

82 - Samsung Galaxy S6 edge

73 - Apple iPhone 6

61 - Nokia 808 PureView

V novém hodnocení DxO Mark, které dle přepracované metodiky klade větší důraz i na různé kreativní a softwarové schopnosti fotoaparátu, Pixely získaly rekordních 98 bodů. Podle všeho platí známka pro oba modely, tedy klasický Pixel 2 i Pixel 2 XL, fotoaparáty telefonů jsou shodné. Apple iPhone 8 Plus má v tomto žebříčku 94 bodů, na stejnou metu se také dostal Samsung Galaxy Note 8, takže druhé místo je dělené. Na dalších pozicích následují Apple iPhone 8, loňské Google Pixely a HTC U11, to jsou vše telefony, které se dostaly na hranici 90 nebo více bodů.

Zajímavostí je, že Google se svými letošními Pixely 2 dosáhl na první místo, aniž by jeho modely měly duální fotoaparát. Na jeho schopnosti se totiž více soustředí nová metodika DxO Mark, která například hodnotí rozmazání pozadí v portrétním režimu a některé další kreativní prvky. Google ale tohle u svých modelů zvládá i bez použití dvou čoček, jen díky pokročilému softwaru. A očividně to stačí, Pixely tak trochu popírají dnešní „nutnost“ použití duálních foťáků.

Do nové bitvy o nejlépe hodnocený fotomobil se zatím kromě Applu, Samsungu, HTC a Googlu další značky moc nezapojují. Sony sice foťák u svých aktuálních modelů zlepšilo, ale model XZ Premium dosáhl 83 bodů. Do této bitvy se ale možná bude chtít přiřadit i čínský Huawei, jehož chystaný Mate 10 by měl opět posunout kvalitu fotoaparátů přístrojů této značky na vyšší úroveň. A to už by mohlo stačit na srovnávání s těmi nejlepšími. Zatím ale žádný z čínských modelů testem DxO Mark neprošel.

Čeká se také na to, kam ještě posune hranici kvality fotoaparátu iPhone X. Ten má totiž ještě o trochu lepší parametry než v současnosti iPhone 8 Plus: má lepší světelnost teleobjektivu (2.4 namísto 2.8) a stabilizaci obrazu i na obou čipech. Vylepšení tu budou i v softwarové oblasti, a tak se třeba analytik KGI Securities Ming-Chi Kuo domnívá, že konkurence schopnosti foťáku dožene až za dva a půl roku. To bylo ovšem ještě před tím, než Google ukázal své Pixely, takže je otázkou, jestli svůj odhad nepřestřelil.