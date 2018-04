Žebříček čtenosti technických serverů: neplést si dojmy a pojmy

Mediální aféry na českém internetu představují z pohledu nezaujatého pozorovatele komickou bouři ve sklenici vody. Jednu z nejnovějších vyprovokoval Svět namodro a jelikož poklidné řešení se jeho autorům nezdálo a patrně i proto, že nebylo co publikovat, v úterý celou bublinu ventiloval na svých stránkách.

Napadeným se stal Mobil server. Jak je zvykem, nebyla nám dána možnost vyjádřit se a bohužel většina faktů prošla oproti skutečnosti redakční proměnou ne nepodobnou alchymistické transmutaci.

Nejde o nic ohrožujícího život, jde jen o další bujení podivného konkurenčního boje, jímž M.I.A. v poslední době poněkud překvapuje český internet (viz například poslední aférka s Internet servisem).

O co tedy jde? Minulý týden Svět namodro vyjel s novým reklamním bannerem, jenž tvrdí, že Svět namodro je nejčtenější technický deník. Velmi slušně jsem oslovil Daniela Dočekala z M.I.A. s prosbou, aby tento banner stáhli, neboť se nezakládá na pravdě a je v rozporu se všemi výsledky nezávislého auditu DCCI, jenž jak M.I.A. tak Mobil server respektují.

Zajímavé je, že v článku na Světě namodro Daniel tvrdí, že jsem v tomto emailu vyhrožoval odvetnými opatřeními. Pravda je prostší: slušně jsem poprosil o stažení banneru a to včetně kouzelného slůvka „prosím".

V následující korespondenci Daniel Dočekal tvrdil, že Mobil server není technický server, ale server o mobilních komunikacích. Na dotaz, zda nepovažuje telefony, počítače do dlaně a další technické věci, jimž se věnujeme, za techniku, se odmítl jednoznačně vyjádřit.

Fakta 1) Danielu Dočekalovi nebylo vyhrožováno žádným odvetným opatřením. Nikdy se tak nestalo a opačné tvrzení je nepravdivé.

Fakta 2) Mobil server podle tvrzení Daniela Dočekala není technický zpravodajský server. Zda telekomunikace, počítače a satelity jsou či nejsou technika, nechávám na uvážení čtenářů.

Zajímavé je vysvětlení, jež se objevilo v článku. Daniel Dočekal jakožto autor článku v něm poprvé během naší konverzace presentuje názor, že čtenost serveru je udávána jako cituji: „poměr počtu stránek na den dělený počtem unikátních IP za den".

Jde o klasický příklad neznalosti pojmu a pletení si pojmů s bytostnými přáními. Čtenost ve světě tištěných médií představuje počet skutečných čtenářů, tedy počet lidí,kteří si přečetli dané číslo časopisu. Čtenost bývá vyšší, než auditovaný náklad (půjčky u přátel, v knihovně atd) a je důležitým momentem pro rozhodnutí inzerenta. Toto slovo zmínil Jiří Hlavenka před půl rokem v jednom z článků v podobném významu a od té doby od jeho používán upustil, protože toto slovo je naprosto v kontrastu se zavedenou zvyklostí chápání jeho významu u mediálních agentur.

Jelikož čtenost se u tištěných médií zjišťuje dlouhodobým průzkumem a toto číslo se nerovná auditovanému nákladu, zatímco na internetu je audit podle logů velmi jednoduchá věc, zaměňujeme snadno slovo čtenost s ověřeným/auditovaným nákladem. Čtenost v internetovém slova smyslu by představovala počet čtenářů zjištěných rozšířenou metodou identifikace, například podle unikátních cookies.

V žádném případě nemá čtenost co do činění s poměrem IP adres a přečtených stránek, tato myšlenka je zcela nesmyslná. Poměr čtenářů či IP adres vůči počtu přečtených stránek sám o sobě není k ničemu a jen a pouze říká to, kolik stránek si jedna IP adresa za den či za měsíc přečte. V porovnání s počtem článků vycházejících na serveru může představovat efektivitu článků – tedy číslo určující, kolik článků si vlastně čtenáři přečtou. Velmi snadno zjistíte, že zatímco u Světa namodro si z denně nabízených cca. 30 článků jedna IP adresa přečte cca. 11,4 článku, na Mobil serveru si z nabídky 4 článků přečte jedna IP adresa 9,4 článku. Z toho je evidentní, že pečlivý výběr témat a kvalitní zpracování je důležitější, než kvanta článků valených na server, neboť lidé nejsou schopni ani ochotni je vstřebat.

Svět tištěných médii by spíše hovořil o „tloušťce časopisu či novin", tedy o počtu stránek, které si lidé opravdu přečtou. S nákladem ale nemá počet přečtených stran co do činění.

Fakta 3) Obsah termínu čtenost použitého Danielem Dočekalem je jiný, než je jeho běžné chápání ve světě tisku a reklamy. Standardní názvosloví se netvoří zbytečně a je vhodné se s ním seznámit. Tedy údaj, že Mobil server má menší čtenost, než Svět namodro, není pravdivý.

Fakta 4) Tento termín byl použit jako východisko z nouze, neboť Daniel argument neuvedl v emailu. Rychlý zrod a trpná smrt nového termínu...

Jednoduše a prostě řečeno, podsouváním jiných významů jednotlivým slovům se na Světě namodro pokoušeli zamaskovat skutečnost, že Svět namodro není v žádném ohledu čtenější a navštěvovanější, než Mobil server. Pravda, pokud se pustíme do vytváření neadekvátních veličin, můžeme se snadno dostat k úžasným výsledkům - například doporučuji počet shlédnutých stran vydělit počtem zaměstnanců firmy a dostaneme další hezká čísla ke spekulaci. Bohužel takováto čísla nic neříkají o tom, jaká je návštěvnost, jaká je čtenost.

Poslední inzertní kampaň společnosti M.I.A. hustě působí na naše podvědomí. Firma se snaží vsugerovat nám, že Zmije je nejprogresivnější vyhledávač, Svět namodro nejčtenější technický deník a IMS největší reklamní síť. O všech třech uvedených příkladech lze s úspěchem pochybovat a naprostá většina čtenářů to bezpochyby ví. Proč tedy tento článek? Protože tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou a jsou lidé, kteří jsou si toho vědomi a hodlají tohoto faktu využít. Je dobré, abychom se bránili a ne jen přihlíželi.

Fakta jsou jasná a najdete je v Auditu DCCI.