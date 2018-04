Takových přístrojů u nás testujeme jen velmi málo. Kategorie takzvaných průmyslových handheldů je totiž vcelku specifická a stroje nejsou určeny do rukou běžných spotřebitelů. Jenže Zebra TC25 je stroj, který se na první pohled tváří v podstatě jako vcelku běžný odolný smartphone, který se dá koupit třeba u populární značky Cat nebo nově například u Land Roveru.

To by mohlo některé zákazníky zlákat a možná by mohli přístroj zařadit do svého výběru. Jenže upřímně, moc nadšení by nakonec asi nebyli – i přes svůj vcelku běžný „outdoorový“ zevnějšek totiž zůstává Zebra TC25 hodně specifickým přístrojem, který běžného uživatele nenadchne. Zato uspěje ve firemním prostředí, kde je vyžadována dlouhá výdrž baterie, spolehlivá a odolná konstrukce, specifické funkce a rozšiřitelnost.

Plusy a minusy Proč koupit? ideální pro firemní nasazení v terénu

odolná konstrukce

kompaktní tělo

modularita

Proč nekoupit? vyšší cena

malý displej s nízkým rozlišením

vyšší hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 13 000 Kč

Odolná Zebra se uplatní všude tam, kde je mobilní přístroj hlavním pracovním nástrojem a slouží jako skener čárových kódů – od kurýrních a doručovacích služeb přes různé revize, inspekce, pasportizace a inventury až třeba po servisní zásahy v terénu. Odolnost vůči vodě a prachu je samozřejmostí, k tomu je tu řada funkčních specialit, které běžný uživatel nepotřebuje. Smartphone má také specifickou hardwarovou výbavu, nad kterou by dnes asi běžný uživatel ohrnul nos. Obzvlášť při ceně zhruba 13 tisíc korun, což je částka, za kterou lez dnes pořídit mnohé špičkové telefony.

Co je zvláštního na výbavě?

Zebra TC25 není přístroj, který by byl stavěn podle požadavků náročného konzumenta. Tomu odpovídá například i hardware, kterému vévodí procesor Qalcomm Snapdragon 430 a 2 GB RAM. To je dnes vlastně docela málo i na přístroje střední třídy, na druhou stranu to není hardware nijak dýchavičný. Android je tu ve verzi Nougat. Hlavním „archaickým“ prvkem výbavy je displej: klasický LCD panel s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením WVGA, tedy 800 x 480 pixelů, to se dnes nevidí ani u nejlevnějších smartphonů.

Přitom další výbava rozhodně za soudobými trendy nezaostává: je tu rychlé LTE, telefon má dokonce moderní USB-C konektor, vestavěná baterie má hodně solidní kapacitu 3 000 mAh, podporovány jsou snad všechny myslitelné standardy wi-fi a tak podobně. To jen dokazuje, že Zebra TC25 je specifický přístroj, kde je spousta věcí podřízená životnosti a výdrži baterie.

Jak moc je odolný?

Telefon působí opravdu bytelně, TC25 má tělo z tvrzených plastů a v detailech je vidět, že výrobce toho odolnosti podřídil hodně. Třeba krycí sklo Gorilla Glass je mírně zapuštěno pod okraj okolního rámu, takže je chráněno před poškrábáním při položení na stůl, částečně to také zvýší odolnost při pádech, Zebra bude méně náchylná na rozbití skla při pádu na hranu nebo roh. Pod samotným sklem je pak displej trochu zapuštěn, není hned „nalepený“ pod ním, což opět zvýší odolnost.

Po stránce specifikací splňuje Zebra TC25 úroveň IP65, k tomu je tu certifikace dle standardu MIL-STD 810G. Výrobce se tak chlubí, že telefon přežije pády z výšky 1,2 metru nebo že zvládá teplotní šoky od - 40 do + 70 °C (byť pracovní teplota je od minus deseti do plus padesáti).



Telefon byl testován tak, že vydrží 300 pádů z výšky půl metru. Výrobce také slibuje odolnost vůči elektrostatickým výbojům (plus mínus 15 kV ve vzduchu a 8 kV v případě náboje těla nebo na kontaktech) a odolnost vůči vibracím (přetížení 4G, frekvence 5 Hz až 2 kHz po dobu 1 hodiny). Detailně jsme ovšem odolnost telefonu nezkoušeli, povolení rozbít ho jsme neměli. Nezbývá, než tedy věřit deklarovaným hodnotám, Zebra vypadá opravdu bytelně.

Není těžká?

Na poměry běžných smartphonů samozřejmě ano, je to trochu větší kousek s hmotností 195 gramů. Rozměry 134 x 73,1 x 16 mm pak (kromě tloušťky) nijak zásadně nevybočují z obvyklých měr, takže v ruce se s TC25 manipuluje dobře. Problém nečiní například ani držení v rukavicích.



Při ovládání telefonu nám trochu vadilo umístění vypínacího tlačítka na horní straně přístroje: tlačítko je oproti jiným na těle trochu malé a umístění na vrchu je trochu nepraktické z hlediska snadného používání jednou rukou. Přitom jiný způsob odemčení tu není, TC25 nemá například čtečku otisků prstů a neumožňuje odemykání obličejem. Je škoda, že se nedá vypínací tlačítko například přemapovat.

Jaká má ještě tlačítka?

Kromě klasických tlačítek pro regulaci hlasitosti a onoho vypínacího najdeme na těle Zebry TC25 ještě tři tlačítka. Žádné z nich přitom není určené přímo k ovládání telefonu, systémová tlačítka jsou jen virtuální na displeji. Hardwarová slouží k ovládání konkrétních funkcí: dvě žlutá zrcadlově umístěná po bocích ke skenování čárových kódů, vlevo je pak ještě tlačítko funkce push-to-talk. To jsou dvě velká funkční specifika TC25: telefon umí s aplikací od výrobce fungovat jako vysílačka. V interiérech a „vnitřní“ firemní síti to zvládá i základní verze aplikace, kdo chce PTT využívat i v terénu, musí si předplatit lepší verzi nástroje. Pak se spolu mohou domlouvat uživatelé telefonů Zebra či kompatibilních přístrojů, na které jde aplikaci výrobce doinstalovat.

Čtečka čárových kódů je umístěna v horní straně telefonu a má jak infračervené, tak běžné optické čidlo. Čtení kódů je tak opravdu hračkou a otázkou zlomku sekundy, je to samozřejmě daleko rychlejší, než skenování kódu za pomoci fotoaparátu. Běžnému uživateli se to možná nebude zdát, ale právě to je v terénu třeba pro doručovatelské služby zásadní rozdíl, rychlá a spolehlivá čtečka ušetří spoustu času a nervů. Ta u TC25 prostě funguje suverénně a bleskurychle, zkoušeli jsme různé kódy za různých světelných podmínek a telefon s nimi neměl problém.

Má ještě nějaká specifika?

Dalším specifikem Zebry TC25 je rozšiřitelnost. Podle konstrukce zad se západkami a kontakty je vidět, že se k telefonu dají připojit ještě další moduly. Mezi nimi vévodí externí baterie, která prodlouží už tak dobrou výdrž baterie při extrémním vytížení v terénu. K telefonu pak lze připojovat další příslušenství značky, jako například RFID čtečku, která pak může dodávat data do specifických firemních aplikací přímo přes konektivitu smartphonu.



Příslušenství smartphonu Zebra TC25

Zebra nabízí několik specifických aplikací, které funkčnost stroje ve firemním prostředí vylepší, jejich instalace a cena provozování záleží na individuální domluvě. I to je další důkaz toho, že k běžným uživatelům tento přístroj opravdu nemíří.

Jaká je výdrž baterie?

Velmi dobrá, Zebra TC25 díky nenáročnému hardwaru nespotřebovává energii z baterie takovým tempem jako běžné dnešní smartphony. Je pravda, že jsme telefon v našem testu příliš nevytěžovali. V klidnějších podmínkách bez problémů vydržel i tři dny na jedno nabití, přitom běžné smartphony by dnes v takovém režimu zvládly maximálně dva dny. Ale o takovou dlouhodobou výdrž tu ani nejde. Zebra TC25 je postavena tak, aby zvládla perný zápřah pracovního dne, kdy bude displej svítit téměř neustále – ať už při skenování u zákazníků, nebo třeba jako navigace na přístrojové desce rozvážkového vozu. Komu bude výdrž málo, ten může sáhnout po oné dodatečné baterii, v autě samozřejmě půjde telefon dobíjet v držáku.

Co fotoaparát?

Foťák je u TC25 osmimegapixelový a svými parametry neoslňuje. To vlastně vůbec nevadí, hraje tu pouze doplňkovou roli a pokud je třeba s ním něco za pracovním účelem zdokumentovat, zvládne to.

Foťák má občas trochu potíže s dobrým zaostřením snímku a ani silné světelné kontrasty nepatří k jeho oblíbeným disciplínám. Je to tedy spíše opravdu dokumentační nástroj, očekávat krásné snímky na sociální sítě tu moc nelze.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte odolný smartphone pro každodenní používání, existuje na trhu asi řada atraktivnějších voleb, než je Zebra TC25. Tento přístroj je totiž určen především ke „komerčnímu“ využití. Slabší hardware nebo třeba displej, který není úplně podle dnešních standardů, jsou ústupky, které výrobce učinil především za účelem dlouhé výdrže baterie při intenzivním nasazení.



Zebra TC25 je ideální přístroj do menších firem a díky oné integrované čtečce čárových kódů by možná zvládl i nasazení jako mobilní pokladní systém pro EET. Pro běžného uživatele je Zebra TC25 s cenou okolo 13 tisíc korun příliš drahý odolný kousek.