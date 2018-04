Ze zahraničí voláme ještě levněji

Předplacenou Kartu X Českého Telecomu již čtenáři Mobil serveru důvěrně znají. Umožňuje levnější volání ze zahraničí a krom toho, také běžné tuzemské telefonní spojení. Od dnešního dne je toto volání ještě levnější.Ceny hovorů, realizovaných prostřednictvím Karty X se v některých případech mohou snížit až o 45 % částky, kterou by původně spojení stálo. Současně se seznam zemí, v nichž můžete tuto kartu používat, rozšířil o Chorvatsko a Bulharsko. Do České republiky se tak dá prostřednictvím X karty volat z celkem 23 zemí. Současně však lze tuto předplacenou kartu používat i pro telefonní hovory po celém území ČR a také pro spojení do zahraničí.Kartu X je možné uplatnit při volání z veřejných telefonních automatů, z běžných fixních aparátů i z mobilních telefonů.Princip jejího fungování je obdobný např. předplaceným kartám pro mobilní telefony. Uživatel si tedy koupí kartu X a ve chvíli, kdy ji chce použít, může zadat její číslo prostřednictvím tónové volby nebo jej nadiktuje operátorovi. Podrobný návod k použití neuvádíme, protože je u každé karty přibalen.

Pokud budete volat v rámci ČR, X karta nerozlišuje žádná tarifní pásma a cena za volání je tak stejná pro místní i meziměstské hovory. Můžete si však vybrat ze dvou tarifních programů, když v rámci prvního programu je cena 3 Kč/min, u druhého pak platíte 15 Kč za každý započatý hovor a dále 1 korunu za každou minutu. Druhý tarif tedy jasně určen především pro delší hovory.

Karta X je k dostání v hodnotách 300, 500, 750 a 1000 korun.

V tabulce uvádíme přehled zemí, v nichž lze kartu používat a přibližnou délku hovoru v závislosti na ceně karty.

Země

Přístupové číslo

Cena

(Kč/min.)

Sleva

sleva v %

Na kolik minut vystačí Karta X

300 Kč

500 Kč

750 Kč

1000 Kč

Austrálie

1 800 88 11 42

27,00

27,00

0

11

19

28

37

Belgie

0 800 70 420

18,00

18,00

0

17

28

42

56

Bulharsko

00 800 1420

24,00

24,00

0

13

21

31

42

Francie 0 800 990 420

18,00

15,00

17

20

33

50

67

Hongkong

800 961 420

27,00

27,00

0

11

19

28

37

Chorvatsko

0 800 220 420

24,00

24,00

0

13

21

31

42

Itálie

172 0420

18,00

15,00

17

20

33

50

67

Izrael

1 800 9450 420

27,00

27,00

0

11

19

28

37

Japonsko

00 531 00 4200

27,00

27,00

0

11

19

28

37

Kanada

1 877 299 7420

27,00

15,00

45

20

33

50

67

Lucembursko

800 2 0424

18,00

18,00

0

17

28

42

56

Maďarsko

06 800 04202

24,00

18,00

25

17

28

42

56

Německo

0 800 330 4200

15,00

12,00

20

25

42

63

83

Nizozemsko

0 800 022 7103

18,00

18,00

0

17

28

42

56

Polsko

0*0800 420 1111

15,00

12,00

20

25

42

63

83

Rakousko

0 800 280 298

15,00

12,00

20

25

42

63

83

Řecko

00 800 42 41

18,00

15,00

17

20

33

50

67

Slovensko

0 800 00 4200

15,00

12,00

20

25

42

63

83

Španělsko 900 980 420

18,00

15,00

17

20

33

50

67

Švédsko

020 799 420

18,00

18,00

0

17

28

42

56

Švýcarsko

0 800 836 420

18,00

18,00

0

17

28

42

56

USA

1 888 842 2420

27,00

15,00

45

20

33

50

67

Velká Británie

0 800 731 0304

18,00

12,00

34

25

42

63

83



