Ze světových trhů: Umělá inteligence, levné videohry, SMS zdarma

Bude Microsoft dotovat digitální hodinky?

Analytická firma Forrester Research se zamýšlí nad připravovanou službou MSN Direct společnosti Microsoft. Jak jsme již psali, Microsoft společně s dalšími firmami vyvinul technologii, která umožňuje zasílat na digitální hodinky textové zprávy a interaktivní aplikace. Hodinky známé též pod názvy SPOT a DirectBand by měly stát $100 až $300, cena za zasílání zpráv a dalších informací byla stanovena na $9,95 měsíčně nebo $59 ročně. Podle analytičky Forresteru Charlene Li by měl Micorosft klást větší důraz na funkce organizéru, propojit hodinky s Outlookem, poskytovat obsah z portálu MSN.com a zpravodajství MSNBC.com. Za zvážení podle ní stojí též nabídka dotovaných telefonů po vzoru mobilních operátorů.

Návrat do dřevních dob videoher

Stoupá počet lidí, kteří hrají jednoduché videohry na mobilních telefonech. Podle New York Times trhu dominují společnosti GameLoft, Jamdat či WildTangent, vývoj běžné hry pro mobil trvá několik měsíců a stojí $40,000 zatímco vývoj plnohodnotných her pro konzole či PC trvá roky a stojí 5 až deset milionů dolarů. Vývoj počítačových her se tak vrací obloukem ke svým počátkům v éře osmibitových počítačů.

Veselé časy s textovými zprávami

Program AOL Instant Messenger (AIM) pro textovou komunikaci v reálném čase přinesl uživatelům ve Spojených státech, kde je nejvíce oblíben, zajímavou službu: Mohou z něj odesílat zdarma SMS do sítí některých amerických mobilních operátorů. Pokud má adresát telefonní číslo 777-666-5555, uživatel může mu zaslat zprávu, když v AIM místo přezdívky adresáta uvede telefonní číslo ve formátu +17776665555.

Přestože textové zprávy na mobilech mají ve Spojených státech menší tradici než v Evropě a Asii, tamější uživatelé mobilních telefonů začínají být již také obtěžováni spamem (nevyžádanými a obtěžujícími reklamními zprávami) ve formě SMS. Spammerům usnadňuje činnost fakt, že čísla mobilů se přidělují v blocích po 10 000, pokud tedy spammer zná existující číslo, může jeho poslední čtyři číslice nahradit sekvencí 0000 až 9999. Situací se již zabývají američtí zákonodárci a někteří z nich požadují speciální zákon proti mobilnímu spamu.

Textovým zprávám se dostalo pozornosti i v dalších zemích. V jednom ze svazových států Indie nechaly bezpečnostní orgány zablokovat během náboženského svátku SMS centra mobilních operátorů, aby zabránily šíření poplašných zpráv řetězovými textovými zprávami. V Singapuru zavedli přenositelnost mobilních čísel a nyní již dokáží i přeposílat SMS zaslané na staré číslo. Většina singapurských mobilních operátorů účtuje zákazníkům platby i za příchozí hovory, operátor StarHub nikoli. StarHub proto od přenositelnosti čísla očekává útěk zákazníků od konkurence.

Mobilní telefon bude nakupovat za vás

Konsorcium Mobile VCE založila skupina firem a institucí včetně Nokie, Sony, Vodafone a BBC. Chce vyvinout řešení, které za rok a půl díky umělé inteligenci naučí mobily nakupovat. Členové konsorcia patrně nečetli román a neshlédli film 2001: Vesmírná odysea, ve kterém se palubní počítač HAL 9000 nadaný umělou inteligencí rozhodl vzít kosmickou misi do vlastních rukou a zlikvidovat posádku. Snad budou mobilní telefony ke svým uživatelům milosrdnější.

V Japonsku mobilní telefony naopak nákupům brání, zákazníci zneužívají telefony s digitálním fotoaparátům k fotografování obsahu časopisů v knihkupectvích. Sdružení vydavatelů proto dokonce nechalo natisknout letáky varující před tímto nešvarem, výsledek však není jistý. Japonci mají již dávno zažitý zvyk trávit delší dobu v knihkupectví četbou vystavených knih a odejít, aniž by cokoli koupili.