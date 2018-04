Ze staré školy – recenze komunikátoru BenQ-Siemens P51

Nedávno jsme vás informovali o tom, že se mobilní telefony BenQ-Siemens vrací na náš trh. Jedním z prvních prodávaných modelů je i komunikátor P51, který pochází z dílen tchajwanského BenQ. Model P51 sice přichází na trh až nyní, ale samotný přístroj byl představen již téměř před rokem a půl. Jenže to není vše. P51 je vlastně jenom takovým vylepšením již více než tři roky starého modelu BenQ P50. Ten tehdy používal ještě operační systém Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition. Katalog mobilů:

Stručná charakteristika:

Komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 5, GPS modulem a vestavěnou qwerty klávesnicí.

Hlavní změnou u novějšího modelu je přítomnost GPS modulu a novější verze operačního systému – Windows Mobile 5. Jenže ani ten již není v současné době tím nejmodernějším a jako jeden z více znaků tak poukazuje na starší původ testovaného přístroje. Jenže jiné prvky výbavy tak špatné nejsou. Nechybí již zmiňované GPS ani wi-fi, přístroj je navíc docela unikátní svou kombinací dotykového QVGA displeje orientovaného na výšku a integrované qwerty klávesničky pod ním. Podobně vybavený Windows Mobile komunikátor byste hledali na trhu marně, takže P51 má i přes svůj pokročilý věk stále co nabídnout. Vzhled a konstrukce – šeď Už samotný vzhled přístroje trochu odkazuje na dobu vzniku. A nejde nám teď o fakt, že přístroj je poměrně velký a těžký a od nejednoho pozorovatele si vysloužil označení cihla. Z čelního pohledu je BenQ-Siemens P51 poměrně elegantní a nezadá si s většinou qwerty smartphonů, opravdový věk však prozrazuje pohled na ostatní strany přístroje. Design je tak trochu nesourodý, na těle přístroje nalezneme různé prvky, které všelijak narušují čistotu linií zařízení a nikterak se za to nestydí. Pondělí: LG KP202 Úterý: BenQ P51 Středa: Nokia 3109 Classic Čtvrtek: Motorola Q9 Slvr Pátek: E-Ten X500+



Zajímavě snad působí jen esovité prohnutí boků v přechodu k zadní stěně, které vypadá podobně, jako třeba linie automobilů Volvo. Pokud by byl tento prvek čistý a bez narušení, vzhled přístroje by byl jistě daleko elegantnější. Jenže rušivých elementů je zde mnoho. Po celém obvodu přístroje se například táhne vroubkovaný pásek. Levý bok v něm částečně ukrývá tlačítko hlasového ovládání a klávesy regulace hlasitosti, pravý bok spoušť fotoaparátu a poměrně nevkusnou krytku miniUSB konektoru a 2,5mm jacku pro připojení sluchátek.

Na levém boku najdeme ještě zámek baterie, který je velkým lákadlem pro každého, kdo telefon dostane do ruky. Mnoho lidí se domnívá, že se jedná o zámek klávesnice, nebo něco podobného a proto s oním posunovacím přepínačem pohnou. Tím však vypnou celý přístroj. Samotné vypínací tlačítko se nachází na horní straně, kde je také nápis upozorňující na přítomnost GPS. Tento nápis se zdá býti tlačítkem, bohužel jím však není.

Na spodní straně telefonu nalezneme slot pro paměťové karty formátu SD, což je v dnešní době také věc poměrně nevídaná. Pro někoho však může být slot pro tento typ karet výhodou. Vedle slotu je ještě konektor pro připojení napájení.

Pohled na záda komunikátoru odhalí čočku fotoaparátu s přisvětlovací diodou a škvíru hlasitého reproduktoru. Vše je zakomponované v jednom kruhovém prvku. Kryt baterie na sobě pak má logo výrobce a operačního systému, ani jedno nepůsobí příliš hezky.

Ještě jsme se nezmínili o tom, kde je stylus. Pravý horní roh je umístění, které chválíme. Stylus je velmi dobře přístupný a pohodlně se vytahuje, nikterak nevadí, že je teleskopický – k jeho roztažení dojde vždy při vyndávání z uložení. Stylus samotný je i dostatečně dlouhý a tlustý, takže se s ním dobře pracuje.

Vraťme se k celkové konstrukci P51. Zpracování je na dobré úrovni, jenže použité materiály opět prozrazují věk přístroje, podobně obyčejné plasty dnes vidíme jen na těch nejlevnějších telefonech. Při promačkání se z útrob P51 ozývají různé pazvuky.

Závěrem dodejme ještě konkrétní rozměry a hmotnost tohoto obra. Rozměry 122 x 60 x 20 mm nejsou příliš vzdálené třeba od těch u Trea 750, BenQ je jen o centimetr větší na výšku. To má na svědomí především displej. Hmotnost 170 gramů je na dnešní dobu opravdu hodně.

Baterie – ucházející výkon

Baterie telefonu s kapacitou 1320 mAh zaručuje telefonu celkem dostatečnou výdrž. Samotná baterie je vestavěna do zadního krytu, což trochu komplikuje situaci při nutnosti její výměny, ale buďme rádi, že není vestavěná kompletně. Při běžném používání je tato baterie schopna telefon pohánět až tři dny, což je na komunikátor velmi solidní výkon. S využíváním wi-fi a GPS však výdrž rapidně klesá, s tím se musí počítat. Samozřejmě pak není problém přístroj vybít za den.

Displej a ovládání – hledejte a najdete

Ovládání BenQ P51 se nikterak zásadně neodlišuje od ostatních Windows Mobile komunikátorů. Máme zde klávesy pro ovládání hovoru a dvě kontextová tlačítka, uprostřed mezi tím se nachází hlavní navigační prvek – joystick. Na první pohled zdánlivě chybí klávesy Start a OK, které jsou nutné pro bezproblémové jednoruční ovládání. Když však prozkoumáte integrovanou klávesničku, tato tlačítka naleznete hned nalevo od mezerníku. Umístění je to trochu nepraktické, ale dá se na něj zvyknout a ovládání vám nebude dělat potíže.

Drobným softwarovým vylepšením v ovládání je soubor čtyř ikon v pravém dolním rohu Today obrazovky – odtud můžete spouštět dodávaný antivirový program, rychle nastavit budík, ovládat rotaci displeje a zapnout wi-fi.

Trochu zklamáním je samotný displej přístroje. Standardní rozlišení 320 x 240 s úhlopříčkou 2,8 palce jsou sice dostačující a vlastně poplatné operačnímu systému, displej však má na náš vkus trochu bledé barevné podání. Jeho čitelnost na slunci je průměrná, tady nikterak výrazně neztrácí.

Rychlost reakcí přístroje na uživatelské pokyny je poměrně slušná, BenQ-Siemens P51 je poháněn procesorem o taktu 416 MHz a disponuje 128 MB paměti SDRAM a ROM, což jsou velmi slušné hodnoty.

Telefonování a zprávy – haló, slyšíme se?

Protože má BenQ-Siemens P51 operační systém Windows Mobile, nelze v oblasti telefonování a zpráv očekávat nějaké zvláštnosti ve výbavě. Jedinou výraznější nadstandardní výbavou je tak vestavěný Skype klient pro telefonování přes Wi-Fi. Jinak je vše naprosto tak, jak od WM5 očekáváme. Rozsáhlý adresář, práce se zprávami SMS, MMS a e-maily, to vše známe již poměrně důkladně.

Zaměřme se tedy na konstrukční specifika P51 v této oblasti. Jedno z nich je velmi omezující. Nevíme, zda to byla chyba pouze našeho kusu, nebo zda je to obecná vlastnost přístroje, ale s P51 jsme si museli dávat velký pozor, jak s ním telefonujeme a jak jej při volání držíme. Telefon je totiž nutné doslova přitisknout ke tváři, tak, aby se mikrofon, umístěný pod mezerníkem, dostal co nejblíže k ústům. Jinak protistrana téměř nic neslyší. Ani když si však na tento fakt dáváte pozor, není telefonování s P51 úplně zábavnou záležitostí, kvalita hovoru prostě nedosahuje dnešních standardů. Přitom zvuk ve vašem sluchátku je vcelku v pořádku.

Dalším specifikem přístroje je jeho vestavěná klávesnice. Ta je na první pohled velmi podobná té u Trea 680 nebo 750, jenže právě zde se ukazuje, že i velmi malá konstrukční změna může způsobit zásadní rozdíl v použitelnosti klávesnice. Ta je sice stále velmi výborná, ale kvalit Trea zdaleka nedosahuje. Celý trik spočívá v tom, že klávesnice P51 je vlastně v rovině, zatímco klávesnice Trea je mírně „do kopce“. U Trea je tak jednodušší se na danou klávesu strefit.

Co nám ale na klávesnici vadí nejvíce jsou oranžové popisky alternativních znaků. Ty jsou totiž velmi špatně vidět už za běžného světla, v noci pak neuvidíte vůbec nic, protože tyto popisky nejsou poosvětlené, svítí pouze hlavní popisky. Je to škoda, protože podsvícení klávesnice má příjemnou intenzitu a klávesnici jinak osvětluje dostatečně, přitom nijak neoslňuje. Další zvláštností je samotné psaní alternativních znaků. Z qwerty smartphonů jsme většinou zvyklí, že stačí zmáčknout klávesu shift a poté vybrané tlačítko. Tady ale vše funguje tak, jako na klasických počítačích – klávesu shift je nutné pro napsání alternativního znaku držet. Trochu nezvyklé a občas nepohodlné, ale dá se to přežít.

Organizace a data – wi-fi ano, EDGE ne

BenQ-Siemens P51 je čtyřpásmový GSM telefon s podporou datových přenosů GPRS třídy 10. Na jakékoli modernější technologie však zapomeňte, ani EDGE ani UMTS P51 nemá. V případě datových přenosů a požadavků na vyšší rychlost se tak budete muset spolehnout na wi-fi ve specifikaci b a g. Co se připojení k počítači týče, to je možné buď standardním miniUSB kabelem nebo pomocí technologie Bluetooth. Infraport BenQ-Siemensu P51 chybí.

Softwarová výbava je opět poplatná použitému operačnímu systému. Takže je tu opět klasický úkolovník, poznámky, kalendář, budíky, kalkulačka a podpora práce s dokumenty Microsoft Office – Excel a Word soubory můžete editovat, prezentace z Power Pointu pouze prohlížet.

Jedinou nadstandardní výbavou v této oblasti je zálohovací utilita Sprite Backup, která umožní jednoduchou zálohu a obnovení dat z vašeho zařízení. K prohlížení internetu slouží standardní vestavěný Mobile Internet Explorer.

Zábava a GPS – bez map

V zábavní oblasti opět můžeme použít tradiční výčet schopností a funkcí operačního systému - dvě vestavěné hry, přehrávač Windows Media Player. Dále je zde Java manager, který umožní správu a používání javových programů. Zde je hodně prostoru k vylepšování vlastními programy.

Lepší by mohl být i vestavěný fotoaparát. Ten svou kvalitou plně odpovídá době vzniku původního modelu P50. Tehdy možná mohlo jít o velmi kvalitní fotoaparát, dnes však především rozlišení 1,3 megapixelu příliš parády neudělá. Musíme ale uznat, že fotografie jsou i z dnešního hlediska vcelku použitelné a ve své kategorii průměrné. Jen jim, stejně jako displeji, chybí trochu živější barvy.

Telefon má sice spoušť fotoaparátu na pravém boku, s přístrojem se však fotí na výšku. Možnosti nastavení jsou vcelku standardní a ovládání poměrně pohodlné – aplikace pro fotografování je jiná, než jak ji známe z většiny dnešních komunikátorů a nutno říci, že je lépe ovladatelné o bez použití sylusu.

Lákadlem u P51 by mohl být vestavěný GPS modul. Tím jistě je a nic na tom nemění fakt, že je vestavěný modul starší generace, tudíž nejde o čip SiRF Star III. V praxi se tento rozdíl projevuje především ve startovacích časech, které mírně zaostávají za dnešní špičkovou konkurencí, ale jinak si na modul stěžovat nemůžeme.

Ke komunikátoru však nedostanete žádné mapové podklady ani software. To je poměrně škoda, protože rozumné mapy by jistě podstatně zvýšily atraktivitu tohoto staršího zařízení.

Shrnutí – pokud chcete unikát