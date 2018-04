Ze skla, oceli a hořčíku - recenze Benq-Siemensu EF81

Předchůdci značky Benq-Siemens, tedy tchajwanský Benq a německý Siemens, nebyli nikdy na poli véčkových mobilů příliš úspěšní. V jejich portfoliu jsme sice pár véček našli, jednalo se však především o telefony nižší cenové kategorie bez pokročilých funkcí. Doba se však změnila a nově vzniklá společná značka přináší na trh velmi dobře vybavené véčko. To svým designem a použitými materiály může zaujmout jak zájemce o stylový mobil, tak díky výbavě i velmi náročné zákazníky.

Nový model EF81, na jehož konstrukci byly použity ušlechtilé materiály jako je hliník, hořčík, nerezavějící ocel nebo minerální sklo, má nezvyklou konstrukci s fotoaparátem, který se otáčí spolu s horní částí telefonu. Výbava telefonu patří mezi současnou špičku, nechybí nic důležitého. Telefon se hodí jak pro muže tak i pro něžnější polovičku lidstva.

Vzhled - tenký a placatý hi-tec

Design nového Benq-Siemensu vsází na ostřejší hrany. Telefon nepatří mezi kolibříky, tenká konstrukce mu však ubírá na masivnosti. Rozměry telefonu v zavřeném stavu jsou 94 x 51 x 15,9 milimetru. Telefon je vzhledem k použitým materiálům docela těžký, jeho hmotnost má hodnotu 110 gramů. Model EF81 se bude vyrábět v jediném barevném provedení Titanium Silver.



Benq-Siemens EF81, Siemens SXG75, Motorola V3i a Motorola V3x.

Čelu přístroje dominuje rozměrný vnější displej a kryt z nerezavějící oceli se stejně provedenými funkčními tlačítky (krajní jsou podsvícené světle zeleně, prostřední dvojtlačítko bíle). Pod nimi se nachází externí reproduktor. Záda telefonu tvoří hliníkový kryt baterie umístěný trochu netradičně nahoře, který je zajištěný pojistkou. V kloubu telefonu jsou po obou stranách připravena očka pro provázání poutek při nošení na krku.

Po rozevření telefonu (mechanismus otevírání je přiměřeně tuhý) se naskýtá pohled na zcela plochou klávesnici tvořenou jedním kovovým výliskem. Výjimku tvoří navigační klávesa, která trochu vystoupuje nad plochou klávesnici. Je jasné, že se výrobce při navrhování bleděmodře podsvícené klávesnice inspiroval u konkurence, konkrétně u megaúspěšné Motoroly RAZR.

Zpracování telefonu je na velmi vysoké úrovni, nic nevrže a vůle odklopné vrchní části je zcela minimální. Kovové části telefonu by sváděly k domněnce, že na nich bude vidět každý otisk prstů. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Otisky zůstávají pouze na sklíčku vnějšího displeje a na navigační klávese.

Displej - dvakrát špičková kvalita

Oba dva aktivní (TFT) displeje Benq-Siemensu EF81 patří mezi špičku současné produkce. Hlavní displej má vysoké (QVGA) rozlišení a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej má jemný rastr, výborný jas i kontrast, prostě radost pohlédnout. Nechybí možnosti ukládání libovolných tapet a k dispozici jsou barevná grafická témata. Ty se dají do telefonu donahrát.

Nejen hlavní displej je svoji kvalitou na vysoké úrovni. Pochvalu zaslouží i poměrně velký vnější displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Vnější displej také zobrazí 262 000 barev. I i na něj si můžeme uložit tapetu. Oba dva displeje jsou docela dobře čitelné na přímém slunečním světle. Dobře čitelné jsou i hodiny zobrazené jako spořič na vnějším nepodsvíceném displeji. V případě displejů nemůžeme novince Benq-Siemensu vytknout vůbec nic.

Baterie - slabší výdrž

Výdrž na jedno nabití baterie není silnou stránkou testovaného Benq-Siemensu. V našem testu vydržel telefon v provozu při běžném používání maximálně tři dny. V případě častého využití multimediálních funkcí jsme však museli hledat nabíječku mnohem dříve. Podle údajů výrobce by však telefon měl vydržet až 300 hodin v pohotovostním stavu. Výrobce udává výdrž hovorového času až čtyři a půl hodiny. Baterie je typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh.

Ovládání - přehledné, ale pomalejší

Nový Benq-Siemens EF81 používá stejné uživatelské prostředí jako již prodávaný model SXG75. Jedná se tedy o menu vyvinuté ještě Siemensem, které navazuje na schéma řazení položek známé ze starších modelů Siemensu. Menu vyniká přehledností, mohlo by však být trochu rychlejší. Odezva telefonu se nám zdála nepatrně delší, než by bylo záhodno.

K ovládání slouží čtyřsměrné navigační tlačítko s potvrzováním uprostřed a dvě kontextové klávesy. Telefon má také klávesu pro přepínání menu, korekční mazací klávesu, speciální tlačítko pro aktivaci videohovorů a rychlý přístup na Wap. Na bocích telefonu nejsou žádné ovládací prvky. Tlačítky na vrchu telefonu lze ovládat hudební přehrávač a slouží pro fotografování a pořizování videozáznamů.



Vnější displej.

Plochá klávesnice nás na první pohled nepřesvědčila, že se jedná o ideální interface pro kontakt s telefonem. V praxi ale nemáme ani ty nejmenší výhrady. Zdvih kláves je sice minimální, ale nechybí jemné cvaknutí, které dodá každému stisku jistotu. Jednotlivé klávesy jsou plasticky výrazně ohraničené a tak nečiní problémy ani orientace poslepu.

Telefonování - propracovaný seznam

Telefonní seznam nového Benq-Siemensu pojme 500 vícepoložkových záznamů. K jednomu kontaktu lze přiřadit vyčerpávající množství informací (čtyři telefonní čísla, čtyři e-mailové adresy, dvě faxová čísla, dvě poštovní adresy a dvě internetové adresy). Nechybí možnost přiřadit datum narození, jméno zaměstnavatele a poznámky. V seznamu můžeme vyhledávat podle více písmen a dokonce telefon nabízí filtr k vyhledávání podle zadaných kritérií. Tradiční výbavu doplňují skupiny volajících.

Kontakty lze vytáčet hlasem a vyzvánění může být ve formátu MP3. Komu by to bylo málo, může jako vyzvánění použít krátké videosekvence. Potěší kvalitní hlasitý odposlech, který má nejen dostatečnou hlasitost, ale i velmi čistý reprodukovaný zvuk. Hlasitý odposlech lze bez problémů použít i v jedoucím autě. Nechybí profily, které lze detailně upravovat. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a v síti třetí generace UMTS lze samozřejmě použít videohovory. S jediným fotoaparátem však nelze přepínat obraz.

Zprávy - s diakritikou i bez

Jak se komu líbí: SMS píše telefon s diakritikou i bez ní. Při psaní zprávy se zapnutou T9 se telefon zeptá, zda si přejeme pokračovat v redukované zprávě nebo nikoliv. Dotaz však následuje až při psaní prvního slova, které je většinou nutné napsat znovu. To není příliš praktické, ale netušíme, zda tento způsob přepínání postihne i prodejní verze telefonu, nebo se jednalo pouze o chybu námi testovaného vzorku.

Počet napsaných znaků a pořadí napsané zprávy telefon indikuje přímo v editoru. Nechybí slovník pro nová slova ani doručenky. Podle potřeby si můžeme nastavit velikost fontu a telefon umožňuje automatické mazání zpráv.

Vedle klasických textových zpráv nechybí podpora multimediálních zpráv MMS. Editor zpráv MMS umožňuje přímé pořizování fotografií, videozáznamů a hlasových poznámek. Ve výbavě stylového véčka se nachází také e-mailový klient (POP3/SMTP/IMAP4) s pěti účty. Stahovat je možné jen hlavičky nebo nastavit maximální velikost stahované zprávy.

Ostatní funkce - nic podstatného nechybí

Předností testovaného Benq-Siemensu je přehledný kalendář a hlasový záznamník s délkou záznamu omezenou jen volnou pamětí. Ve výbavě se také nachází budík, světový čas, kalkulačka, převodník měn a veličin a stopky. Připojení na internet obstarává GPRS třídy 10 nebo rychlá data v sítí UMTS. EDGE tento model nenabízí.

Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a k dispozici je opravdu bohatý výběr aplikací: prohlížeč kancelářských dokumentů a PDF souborů, čtečka elektronických knih, navigace, slovník, předpověď počasí, receptář na koktejly, mezinárodní předvolby, aplikace pro podcasting a aplikace, která z telefonu udělá Bluetooth myš pro počítač. Nezapomnělo se ani na pět her. Prohlížeče dokumentů musíme pochválit, naopak funkci mobilu převlečeného za počítačovou myš se nám nepodařilo zprovoznit.

Ve výbavě se dále nachází hudební přehrávač s podporou formátů MP3 a AAC, který lze komfortně ovládat i při zavřeném telefonu. Nový Benq-Siemens nemá stereo reproduktory, přesto hlasitá reprodukce nikomu náladu nezkazí. S čistým zvukem a dostatečnou maximální hlasitostí novinka dobře poslouží i na nějakém menším mejdanu. Přehrávač hraje i na pozadí, naopak nám chybělo FM rádio.

Vestavěná paměť testovaného telefonu má hodnotu 72 MB. Rozšířit paměť až o 1 GB lze pomocí paměťových karet formátu microSD. Slot pro paměťovou kartu se nachází pod baterií a tak je nutné při výměně vypnout celý telefon. To není vůbec praktické a většina konkurenčních mobilů umožňuje měnit kartu za provozu. U připojení mobilu k počítači jsme na žádné problémy nenarazili. Bluetooth i připojení přes USB kabel funguje bezchybně. Infračervený port u této novinky chybí, což ale není žádné překvapení. Absence infraportu se pomalu ale jistě začíná stávat standardem.

Fotoaparát - slušný standard

Benq-Siemens EF81 má pouze jeden fotoaparát s rozlišením dva megapixely a s pětinásobným digitálním přiblížením. Fotoaparát je poměrně kvalitní, na momentky z cest plně postačuje. Na současné etalony třídy fotomobilů ale ztrácí, nemá automatické zaostřování. Konstrukce telefonu umožňuje fotografování pouze se zavřeným telefonem, s otevřeným je možné pořizovat autoportréty nebo komunikovat pomocí videohovorů. Vnější displej, i přes své menší rozměry, jako hledáček plně postačuje. Se zavřeným telefonem však není možné nastavovat rozlišení ani další parametry, pouze jas.

Telefon umožňuje pořizovat také videozáznamy do celkové délky pěti minut. Videa mohou mít maximální rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Snímkovací frekvence je maximálně 15 fps. Pořízená videa lze přehrávat přes celý displej v horizontálním zobrazení. Jak u rozlišení, tak u maximální délky videonahrávky novinka Benq-Siemensu za konkurencí zaostává.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? Povedený design

Hodnotné materiály

Výborné zpracování

Oba displeje

Bohatá výbava Proč ho nekoupit? Větší rozměry

Absence EDGE a rádia

Pomalejší odezva

Jen jeden fotoaparát Kdy? květen Za kolik? 11 500 Kč

Nový Benq-Siemens EF81 je stylový telefon, který se ale ani náhodou nezalekne tvrdého pracovního nasazení. Telefon se bude dobře vyjímat na stole manažera, stejně jako v dámské kabelce. Design telefonu považujeme za povedený. Velmi vysoko hodnotíme zpracování a celou paletu použitých materálů. Ty dodávají telefonu na důvěryhodnosti a především jej odlišují od záplavy plastové konkurence.

Zaujme moderní tenká konstrukce a elegantní klávesnice. Na druhou stranu si musíme povzdechnout, že tohle jsme již někde viděli...

Ve výbavě telefonu nic podstatného nechybí. Někdo může postrádat FM rádio, jinému může vadit jenom jeden fotoaparát. Celkově však novinka patří mezi výborně vybavené mobily nejvyšší třídy. Mínusem jsou větší rozměry přístroje, pomalejší odezva telefonu a způsob fotografování pomocí vnějšího displeje daný konstrukcí telefonu. Problematický je také způsob prediktivního zadávání znaků T9.

Vzhledem ke kombinaci elegantního designu a užitné hodnoty je doporučená cena 11 500 Kč včetně DPH přiměřená, ale rozhodně ne nízká. O to těžší to na trhu tato novinka bude mít. Telefon by se měl začít prodávat v těchto dnech.