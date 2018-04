Zdvihněme hlavy. Internet proti monopolu!

Jsou chvíle, kdy i největší pohár přeteče, jsou chvíle, kdy i nejtvrdší ucho se utrhne. Jedna z takových chvil přišla i na český internet tento týden. SPT Telecom oznámil další zvyšování poplatků za místní připojení a to v takové míře, že se jedná o praktickou likvidaci dial-up připojení k internetu.

Zatímco včera jste platili za rozumné používání internetu přes 2000 Kč, v lednu si připravte dalších mnoho stokorun navíc. Kolik, to přesně nikdo neví. Není jiná volba, buďto připlatíte, nebo se nepřipojíte. SPT Telecom se rozhodl, že je potřeba zvýšit ceny - padni komu padni. Není odvolání, není alternativa, není šance. Internet se z roviny významného doplňku sebevzdělávání člověka a firemní presentace má šanci posunout do roviny luxusu případně snobské záležitosti.

Kalich hořkosti přetekl. Přišel čas říci jasné "Ne!" cenovému teroru monopolního poskytovatele služeb. Přišel čas se ozvat proti neprůhlednému prostředí, kdy rovnost je slovo prázdné a kde rovnější jsou si nejrovnější. Přišel čas se vzepřít monopolu, jehož v zásadě nekontrolovatelná libovůle vede ke stále většímu zvyšování cen, proti němuž není obrany.

Ve chvíli, která je pro obyčejné internetové uživatele nadmíru těžká a bezvýchodná, rozhodli se webmasteři a provozovatelé největších českých internetových serverů postavit se za svoje čtenáře, postavit se za celou internetovou komunitu a nahlas říci celému světu, že je tu bezpráví, bezpráví páchané ve jménu monopolního postavení, ve jménu vládní laxnosti a nezájmu o budoucnost telekomunikačního sektoru a informační vyspělosti státu.

Já, Patrick Zandl, vyzývám všechny čtenáře našich serverů, aby povstali v této těžké době a ukázali, že celý český internet nesouhlasí s neustálým zvyšováním tarifů a prodražováním internetu. Žádám vás o to v době, kdy na ostatních serverech vás k témuž vyzývají jejich webmasteři. Stejnou výzvu najdete na Neviditelném psu, na Seznamu, na Světě namodro, na Atlasu, na Pinknetu, na všech velkých serverech bez výjimky. My všichni stojíme za vámi - povstaňme a ukažme, že ne všichni češi se umí do nekonečna ohýbat. Vyzývám vás, připojte se k akci Internet proti monopolu.

Tato akce je plánována na 18. listopadu 1998. V tento den titulní stránky velkých serverů nahradí text prohlášení, jímž vyzýváme vládu a SPT Telecom, aby urychleně nalezli východisko z absurdní situace. Zároveň vás vyzýváme, abyste tento den bojkotovali veškeré služby SPT Telecom na důkaz vašeho nesouhlasu s cenovou politikou této firmy - nepoužívejte ani pevné telefony, ani modemové připojení, nepřipojujte se vůbec k internetu. Přijďte ten den vyjádřit podporu těchto našich požadavků na velikou demonstaci.

Vyslovme se hlasem, který nelze přehlédnout. Nechť viníci situace vidí, že nejsme poddajná masa, ani dobytek hnatelný na porážku z pouhého rozmaru. Vzepřeme se a protestuje. Již příliš dlouho jsme mlčeli a k ničemu to nevedlo. Nyní protestujme.

Vyzývám tímto všechny webmastery serverů a všechny uživatele internetu, jakož i všechny providery a firmy, které jsme nestihli oslovit osobně - připojte se k celé akci. Upozorněte na ni na svých serverech formou článků i formou reklamních proužků. Připojte se k nám 18. listopadu a rovněž jako my všichni nahraďte titulní stránky svých serverů textem petice. Lhostejno, zda máte server velikosti Seznamu, nebo svoji osobní stránku v labu - přidejte se i vy k celému bouřícímu se internetu a dejte najevo svoji nespokojenost.

Celá akce je ve stavu zrodu a šíření masové podpory! Sledujte prosím pravidelně stránky www.bojkot.cz, které o celé akci Internet proti monopolu budou informovat. Přebírejte z nich informace na svoje stránky, odkazujte na ně, podporujte maximálně informovanost o celé akci.

Na těchto stránkách budete mít možnost koncem týdne přečíst si text protestní petice, můžete ji zde podepsat a hlavně se dozvíte veškeré informace o celé akci.

Hlavy vzhůru internete, nyní došlo na lámání chleba. Bojujeme o přežití toho, co nás spojuje. Bojujeme za internet. Bojujeme proti principielní amorálnosti monopolu.

Postavili jsme se za vás všichni - Dočekal, Neff, Lukačovič, Zajíček, Hauner, Zandl, Antoš, Kraus... - na jménu nesejde. Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Máme příležitost. Chopme se jí.

PS: Tisková zpráva SPT Telecom k akci Internet proti monopolu je zde.