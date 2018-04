Začíná zdražování tarifů? T-Mobile v Německu už začal

Nové vyšší ceny korespondují s tím, co se na trhu v Evropě povídá už delší dobu. Po zlevnění v posledních letech a především po přechodu na neomezené tarify, hledají operátoři další příjem. A možnost přidání dat za zvýšení ceny je volba, která se nabízí jako první. Zdražení německého T-Mobilu tak může po celé Evropě spustit lavinu postupného navyšování cen výměnnou za větší objem dat.

Zdražení proběhne od dubna a netýká se současných smluv. Za vyšší ceny nabídne operátor více služeb. Tedy především více dat. Zvýšení cen je opticky poměrně výrazné, základní tarif zdraží o 8 eur z 26,95 na 34,95 eura (v přepočtu z 727 na 944 korun). To je zdražení skoro o čtvrtinu. Všechny tarify mají neomezené volání a SMS v rámci země.

Co za to? Operátor zdvojnásobí data, konkrétně u tohoto základního tarifu MagentaMobil S získá nově zákazník 1 GB dat, do dubna tarif obsahuje poloviční porci, tedy 500 MB. Navíc zákazník získá neomezený přístup k wi-fi hotspotům po celém Německu a zatím detailně nespecifikované výhody v roamingu v rámci EU.

Operátor zatím nezveřejnil ani případná časová zvýhodnění nových tarifů, u těch současných totiž platí, že první rok je cena zvýhodněná a pak se zvyšuje. V případě zmíněného prvního tarifu to je konkrétně z 26,95 na 29,95 eura. Je tedy možné, že zvýhodněnou cenu pro první rok přinese německý T-Mobile i u nových tarifů. Pak by zdražení nebylo až tak výrazné, v přepočtu zhruba o 130 korun u základního tarifu. Příjemným překvapením by pak měl být fakt, že stávající uživatelé tarifů MagentaMobil dostanou parametry nových tarifů, ale za starou cenu.

Vyšší tarify MagentaMobil M a L zdraží od dubna o 9 a 10 eur (asi 240 a 270 korun) na nové ceny 44,95 a 54,95 euro (asi 1 215 a 1 485 korun). Datový limit se v jejich případě zvýší ze dvou na tři GB a ze čtyř na šest GB. Plus samozřejmě platí výhody zmíněné u základního tarifu.

Zdražování německého T-Mobilu ovšem rozhodně neznamená, že bude zdražovat i česká pobočka. „Český T-Mobile neplánuje změnu cen tarifů, které nabízí,“ dodává mluvčí českého T-Mobilu Lukáš Hrabal.

Na rozdíl od českého trhu není nabídka v Německu u všech operátorů stejná. Vodafone má tři základní RED tarify s 2, 4 a 8 GB dat v ceně 32,50 a 42,50 eur, ale u druhých dvou cena po roce poměrně výrazně roste. Německé O2 pak má hned několik tarifů, ty pro LTE se jmenují Blue All-in. Obsahují 200 MB, 1, 3, 5 a 10 GB dat v cenách od 19,99 do 75 eur. Cena vždy po roce roste o pět eur a u vyšších tarifů jsou různé benefity navíc.

Dodejme, že za zvýšením cen může stát i změna na Německém trhu, kdy O2 pohltilo operátora E-Plus a tak na tamním trhu již působí jen tři síťoví operátoři místo čtyř (více zde).