Zdraží Telecom volání z karet Trick?

V srpnu jsme přinesli informace o tom, že Český Telecom vyměnuje informační letáky v telefonních budkách na karty. Koncem července jej totiž obvinilo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky z klamání spotřebitelů, protože v budkách visela plný čtvrtrok neplatná informace o ceně textovky. Uvedená cena byla o plnou polovinu nižší než ta, kterou Telecom ve skutečnosti účtoval.

Na tom by nebylo nic divného, kdyby ale na nových letácích nebyla zároveň uvedena i nová maximální cena za telefonní jednotku, a to 4,00 Kč. Dosud platná maximální cena na původním letáku je 3,60 a Telecom ji využívá v plném rozsahu. Telefonní automat vám sice i nadále za jeden impuls strhne "jen" 3,60, ale je vidět, že si Telecom otevřel prostor pro cenový nárůst.

O zdražení nikdo neví...



Na přímý dotaz, zda Český Telecom volání z budek skutečně zdraží, odpovídali všichni, kterých jsme se oficiálně dotazovali, shodně, že nikoli. Pracovníci informační linky 800123456 tvrdili, že maximální cena za impuls je i nadále 3,60 Kč, což je ale v rozporu s cenou uvedenou na letáku. Hana Hejsková z tiskového oddělení Českého Telecomu nám poskytla poněkud šalamounskou odpověď, v níž je možná náznak vysvětlení. "Maximální cena je cena, kterou Český Telecom neuplatňuje plošně. Technologie Trick nám umožňuje poskytovat zákazníkům jeden impuls za 3,60 Kč."

Ale kdo ví...

Možná, že se cena na letáky přece jen nedostala náhodou: Je to stejná cena jednotky, kterou Telecom požaduje při volání pomocí mincí. Že by chtěl Telecom srovnat obě ceny? Dost možná, ale pak by zřejmě předplacené karty ztratily své kouzlo nižšího tarifu a nadále by si je kupovali asi pouze sběratelé. Tratil by tím zřejmě hlavně Telecom, protože by přišel o peníze z prodeje karet, které inkasuje dříve, než poskytne vlastní službu, i o další výhody, které automaty na karty poskytují. Ty jsou navíc díky kartám odolnější proti zlodějům, protože neobsahují pro nenechavce lákavou pokladničku s hotovostí.

V jakých řádech se pohybuje škoda na mincových přístrojích? Jen za loňskou zimu (podle Josefa Sedláčka z Brněnské pobočky Telecomu a Olomoucké policejní mluvčí Alexandry Skotnické) přišel Telecom pouze na Moravě o několik milionů. O tom, že zdražení hovorného z karet nepřipadá v úvahu, nás opakovaně ujišťovali tiskový mluvčí Telecomu Vladan Crha a Josef Sedláček, který oddělení telefonních automatů v Telecomu šéfuje. "O žádném zdražení nic nevím. Za informace uvedené v budkách neodpovídám." Vladan Crha k tomu dodává: "Mohu vám garantovat, že do konce tohoto roku hovorné z Tricku nezdražíme." Pozdější otázku, zda v Telecomu o zdražení skutečně uvažovali, ponechal ing. Sedláček bez komentáře s tím, že za tvorbu cen neodpovídá. Podle našich zdrojů z blízkosti brněnského Telecomu ovšem ke zdražení mělo skutečně dojít už na začátku letošního léta. Na letácích, které nechali v Českém Telecomu natisknout, zřejmě proto stojí maximální cena vyšší. Kdokoli se o tom může snadno přesvědčit.

Služba upadá...



Před několika měsíci nám ing. Jan Ander z Českého Telecomu řekl:"Služba upadá, snažíme se do budek zákazníky nalákat zpátky." To je samozřejmě v době, kdy má mobilní telefon u nás i malé dítě, těžký úkol. A tak je každá rada drahá. Telecom se tedy chystá přesvědčit soutěživé teenagery, aby vzali budky útokem ve vidině výhry spodního prádla a jiného zboží z Kenvela. Tuto informaci nám potvrdilo tiskové oddělení Telecomu i pracovník marketingu oděvní firmy: "Soutěžící by měli odpovídat na otázky, které se jim budou během hovoru promítat na displeji telefonu. Odpovědi zašlou na speciálním formuláři k vyhodnocení, které by mělo proběhnout v listopadu." Nabízí se tedy poslední hříšná otázka, zda by k oživení služby nepomoho spíše její zlevnění. Méně totiž může někdy znamenat více.