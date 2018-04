Slabá koruna zatím mobily zdražovat nebude. Alespoň většinu z nich

Před rokem stál jeden dolar pod 20 korun. Dnes stojí přes 24 korun. Což se pravděpodobně brzo projeví na ceně dováženého zboží, které se účtuje právě v dolarech. „U některých IT produktů a spotřební elektroniky už šli dodavatelé s cenami nahoru, ale koncové ceny zatím zůstávají stejné, v závislosti na velikosti skladových zásob,“ říká mluvčí internetového obchodu Mall.cz Michala Gregorová. Podobně se pak vyjadřovali i další prodejci.

Jenže u mobilů to pravděpodobně nebude tak horké. Třeba Mall.cz zdražování neočekává: „U mobilních telefonů je situace odlišná. Dodavatelé zatím ceny nemění, a to bez výjimky, takže zdražovaní zatím nehrozí,“ dodává Gregorová. Další prodejci mají zatím dostatečné zásoby, ale do budoucna zdražování nevylučují: „Vzhledem k tomu, že mobilní telefony dlouhodobě patří mezi nejžádanější zboží, jsme v tomto ohledu dostatečně předzásobeni a měli bychom být schopni ceny v případě nejprodávanějších modelů několik týdnů udržet,“ říká Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

Dostatečné skladové zásoby uvádí i Alza. Pokud však kurz koruny zůstane dlouhodobě slabý, bude podle mediální zástupkyně Alza.cz Šárky Jakoubkové zdražení nevyhnutelné. Méně optimistický je Pavel Sibřina z Mironetu, který zdražení mobilů očekává. Ceny se v případě tohoto prodejce zatím nemění u přístrojů od Applu a LG.

Výrobci zatím zdražovat nebudou

Důležité je, že změnu cen zatím neavizují přímo výrobci. Například HTC: „Ceny produktů jsou nastavovány na základě dlouhodobé cenové politiky společnosti a pohyb koruny proti ostatním měnám na cenu portfolia určeného pro český trh nemá vliv. Produkty HTC kvůli oslabující koruně zdražovat neplánujeme,“ říká za HTC Hana Kovaříková. Zdražovat by současné modely neměl ani Huawei a v podstatě i Samsung, což potvrzuje Jiří Janeček, mluvčí jihokorejského výrobce: „V současnosti dochází k dramatickým výkyvům kurzu koruny téměř na denní bázi, a proto je obtížné predikovat, zda vůbec, případně v jakém časovém horizontu a v jaké míře dojde ke změnám cen našich produktů. Naší snahou je eliminovat, případně maximálně omezit dopad vnějších vlivů na ceny našich produktů.“

Proč počítače zdraží a mobily zatím ne

Přestože se drtivá většina mobilních telefonů vyrábí v Asii, tedy tam, kde se vyrábí i další IT technika a spotřební elektronika, tak z několika důvodů se obě skupiny zboží nevydají stejným směrem. IT technika zdraží zhruba o pár procent, změna kurzu by avizovala zdražení až o 20 procent, to si ale pravděpodobně dovolí málokdo (více zde).

Proč tomu tak je, můžeme jen spekulovat, detaily výrobci prozradit nechtějí. Můžeme spekulovat, že na mobilech jsou stále větší marže než na ostatním sortimentu. Můžeme spekulovat, že výrobci - respektive dovozci - po předloňské devalvaci koruny ze strany ČNB s posunem kurzů počítali a do cen ho už promítli. Trh s mobily je navíc velmi konkurenční a každé zdražení by mohlo výrazně ohrozit plány prodejů, na které mohou být navázané další příjmy pobočky. A můžeme spekulovat, že mají velké skladové zásoby za staré ceny. Některé firmy navíc obchodují v eurech a proti této měně koruna meziročně poklesla jen nevýrazně.

U zmíněné devalvace koruny ze strany České národní banky můžeme zmínit analogický případ, kdy Apple nacenil loňské iPhony 5s a 5c ještě před devalvací a ceny ponechal. Následně pak byly oba modely v Česku jedny z nejlevnějších v celé Evropě.

Novinky dražší budou

To, že výrobci a prodejci všeobecně nezdraží již prodávané modely mobilů a smartphonů, ovšem neznamená, že to samé bude platit i pro novinky. Tam bude hodně záležet na tom, zda firma s novinkou počítala ještě před změnou kurzu, tedy fakticky do Vánoc, nebo ceny a další detaily začala řešit až po Novém roce.

U nových produktů se zvýšená cena schová lépe než při zdražení stávajících produktů. Otázkou je, co to udělá s prodeji. Jelikož se očekává, že především letošní top modely budou i tak dražší než jejich loňští předchůdci, další zdražení způsobené slabou korunou může jejich ceny poslat do závratných výšin. Třeba u nového Samsungu S6 očekáváme, že bude startovat nad hranicí 20 000 korun. Loňský model Galaxy S5 začínal na částce 18 500 korun.

Zdražit mohou i některé přístroje čínských značek, které nemají v Česku zastoupení a které dovážejí nezávislí distributoři. Bez podpory výrobců bude pro dovozce pravděpodobně velmi těžké ceny udržet.

Pokud tedy plánujete koupi nového mobilu, tak s nákupem zásadně spěchat nemusíte. Lze ale doporučit, že až výrobci představí letošní novinky a zveřejní jejich ceny, mohou předchozí modely s výrazně nižší cenovkou z pultů prodejen rychle zmizet.