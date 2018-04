Zdražení vychází ze svévolného výkladu předpisů

Ve středu 2. prosince 1998 se konala pracovní informační schůzka iniciativ Občané proti zdražení telefonu a Internet proti monopolu s náměstkyní ministra dopravy a spojů Ing. Marcelou Gürlichovou. Za OPZT byli přítomni Luboš Olejár a Ing.Josef Mrázek, za IPM Ondřej Neff a Patrick Zandl. Zástupci iniciativ informovali náměstkyni Gürlichovou, že napříště budou postupovat společně. Předali jí protest OPZT obsahující i alternativní návrhy tarifní politiky a právní rozbor ohlášeného zdražení telefonů.

Tento rozbor dokazuje, že zdražení vychází ze svévolného výkladu právních předpisů. Bude podroben expertní analýze a podle jejích výsledků budou zvoleny další kroky. Nevylučuje se ani soudní řízení.

Náměstkyně Gürlichová se zajímala o to, zda iniciativy připravují další masová vystoupení. Byla ujištěna, že v dohledné budoucnosti obě iniciativy žádné veřejné protesty nepřipravují, avšak možnosti mobilizovat veřejné mínění se nezříkají.

Náměstkyně Gürlichová informovala zástupce iniciativ, že se ministerstvo dopravy a spojů hodlá aktivně zúčastnit chystané valné hromadě SPT TELECOM s cílem posílit vliv majoritního vlastníka, totiž státu (51%) ve společnosti. Informovala i o problémech spojených s eventuálním zrušením monopolu SPT TELECOM v této etapě budování moderní telefonní sítě v zemi. 400 tisíc přípojek chystaných k připojení do sítě na příští rok jsou zpravidla v těžko přístupných místech a SPT TELECOM a hlavně jeho "strategický partner" TelSource by se pravděpodobně vzdaly monopolu, pokud by byly zbaveny povinnosti dobudovat v těchto oblastech telefonní síť.

Závěrem náměstkyně Gürlichová oznámila, že se SPT TELECOM skutečně pracuje na zajištění přístupu na internet přes zvláštní telefonní čísla. Ta by měla být podle jejích informací postupně k disposici od 15. prosince.