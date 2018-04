Zdražení internetu se o měsíc odkládá!

Od dnešního dne došlo ke změně cen za připojení k internetu. Ke zdražení ale v drtivé většině případů nedochází; k některým poskytovatelům připojení k internetu (providerům, ISP) se dokonce připojíte levněji. Jenže to platí jenom do konce října. Telecom se totiž rozhodl, že sice zavede svůj nový koncept připojení k internetu již od října, jak původně avizoval, ale poplatky pro jiné operátory a providery bude v říjnu ještě platit z peněz vybraných od zákazníků za připojení. Od listopadu už ale chce s tímto přestat a výběr dalších poplatků, které by mohly internet zdražit, ponechat na providerech.

Telecom se zachoval přesně podle přísloví o nažraném vlkovi a celé koze. Splnil totiž svůj plán zavést od 1. října dva nové tarify za připojení k internetu – Internet Plus a Internet 2002. Jenže všechny částky, které by měli zákazníci zaplatit navíc kvůli podmínkám nových tarifů, po nich zatím chtít nebude. Nové tarify se od současného Internetu 2002 liší v jednom podstatném detailu. Zatímco nyní z minutové sazby vybrané od zákazníka Telecom část zaplatil poskytovateli připojení (provize) nebo jinému operátorovi (propojovací poplatek), s novými tarify mu zůstane vše, co od zákazníka vybere. Operátor či provider si budou muset vybrat své poplatky od zákazníka zvlášť, nebo požádat Český Telecom, ať jejich požadavky připočítá k zákazníkovu účtu za telefon.

Na tomto konceptu by nebylo nic špatného. Alternativní operátoři přiznávají, že se jim toto transparentní účtování (je totiž vidět, kolik která služba stojí) líbí. Už se jim ale nelíbí, že jim Telecom dává příliš malý prostor pro to, aby mohli zlevnit přístup na internet. Když se totiž připojíte za tarif Internet Plus (přístupové číslo začíná 971 2), zaplatíte za minutu ve špičce o 0,16 koruny méně než s tarifem Internet 2002 (ceny za současný i stávající Internet 2002 jsou stejné). Propojovací poplatek, který by měli dostávat podle rozhodnutí ČTÚ, ale v tomto časovém pásmu činí 0,40 koruny.

Ušetřených 16 halířů je podle Telecomu částka, kterou platil v tomto konkrétním případě providerům až dosud jako provizi. Nedá se předpokládat, že by nyní chtěli od zákazníků vybírat výrazné méně – i těch 16 halířů ve špičce se jim zdá příliš málo. Jenže pokud nechtějí zdražit zákazníkům internet, tak si o více říct nemohou. Existuje jedno řešení, jak zlevnit internet a přitom dát více peněz providerům – Telecom by mohl snížit sazby tarifu Internetu Plus a vytvořit tak větší prostor. Samozřejmě je možné, že by se poskytovatelé internetu rozhodli nevybírat více – v takovém případě by internet zlevnil ještě více.

Kapitolou samou o sobě je nová verze tarifu Internetu 2002. Její ceny jsou stejné jako dříve. Jenže pokud by zákazník použil tento tarif (připojí s k číslu začínajícímu 971 1), potom zaplatí kromě minutové sazby i propojovací poplatek (všechna připojení přes Internet 2002 nejsou směrovány přímo do sítě ISP, ale přes alternativního operátora) a navíc ještě poplatek svému providerovi. Pro ty je tak toto řešení nepoužitelné (zákazník nemá důvod platit více, když má k dispozici například Quick od Českého Telecomu, který bude dostupný přes Internet Plus), takže by služeb alternativních operátorů nevyužívali.

Alternativní operátoři by samozřejmě rádi nabízeli připojení k internetu prostřednictvím služby volba operátora. Jenže to není možné – původní propojovací dohody totiž internet prostřednictvím této služby nepodporovaly a Telecom zatím nereaguje na nabídky svých konkurentů uzavřít dodatek, který to umožní. Pokud by bylo možné se připojit k internetu přes volbu operátora díky jinému alternativnímu operátorovi, potom by zákazníky tarify Telecomu přestaly zajímat a bylo prakticky jedno, jak jsou levné či drahé (až do okamžiku, kdy by byly výhodnější než volba operátora).

Český telekomunikační úřad napadl postup Telecomu nikoliv za koncept připojení k internetu (tedy cenu složenou s několika oddělených složek), ale za to, jakým způsobem se ho pokusil prosadit. Vypověděl totiž staré smlouvy s poskytovateli připojení k internetu a nabídnul jim smlouvy nové, se kterými nesouhlasili. Podle právníků Telecomu mu ale nic nebrání v tom, aby nové tarify zavedl a zákazníci se k providerům, kteří nové smlouvy podepíší, připojovali za tarif Internet Plus.

K providerům, kteří nové smlouvy nepodepsali, se v současnosti můžete připojit jenom tarifem Internet 2002. Jenže od listopadu si k minutovým sazbách chce Telecom připočítávat poplatky, které bude muset providerům nebo alternativním operátorům platit. Takový internet bude nevýhodný. Podle našich informací jsou velcí provideři rozhodnutí nakonec nové smlouvy s Telecomem podepsat. Moc dobře si totiž uvědomují, že i kdyby čekali na to, jestli ČTÚ nebo antimonopolní úřad zakročí proti Telecomu, tak jim mezitím jejich zákazníky přetáhne Quick, ke kterému se bude možné přes Internet Plus připojit levněji.

Je velmi pravděpodobné, že Telecom neporušil telekomunikační zákon ani rozhodnutí či opatření Českého telekomunikačního úřadu. Možná ho obešel, ale v souladu s českým právním řádem (či neřádem), který panuje v telekomunikacích. Je ale také pravděpodobné, že došlo k porušení hospodářské soutěže a zneužití dominantního postavení na trhu. To ovšem nemůžeme posuzovat my, ale antimonopolní úřad (ÚOHS). Ten se zatím k celé problematice nevyjádřil a není ani jasné, jestli se jí zabývá, nicméně nespokojení z řad poskytovatelů internetu a alternativních operátorů neoficiálně přiznávají, že se na něj nejspíš obrátí. Je to v současnosti totiž jediný úřad, který může Telecom zastavit, pokud by dospěl k rozhodnutí, že svého postavení na trhu zneužil (které lze v případě připojení k internetu telefonní linku bez obav nazývat monopolním).

Konkrétní ceny za Internet Plus a Internet 2002 (liší se podle základních cenových tarifů) najdete na stránkách vytvořených Českým Telecomem.