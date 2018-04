Zdarma pro Windows Mobile: falešný hovor, blogovací program a sledování aktivity přístroje

MortPlayer





Kvalitní multimediální přehrávač, tak přesně to je MortPlayer v kostce. Ačkoliv je těžiště programu v přehrávání MP3 a OGG souborů, poradí si i s dalšími formáty - WAV, MIDI (s plug-iny pro GSPlayer) apod. MortPlayer umí přehrávat přímo z internetu a samozřejmě zvládne také podcasty. Nechybí mu ale ani ekvalizér a funkce pro aplikaci zvukových efektů na přehrávanou hudbu. Aplikace si pamatuje, kde minule přestala přehrávat, a tam také začne. Žádným problémem nejsou ani playlisty a tagy. Program dokonce obsahuje i budík nastavitelný jinak pro každý den v týdnu. U MortPlayeru lze měnit skiny jako u každého jiného dobrého přehrávače. A tím jsme ještě zdaleka neskončili, funkcí jsou zde opravdu kvanta. Titul se spokojí již s Pocket PC 2002 a nějakým tím ARM jádrem. Velikost instalačního EXE souboru je 1,7 MB.

PhonyCall





Patrně každý z nás již někdy potřeboval takříkajíc "vybruslit" z nějaké situace, které jsme se sice nemohli zcela vyhnout, ale naše přítomnost byla spíše formální. Program PhonyCall nám k tomu poskytuje vynikající nástroj - za předem určený časový okamžik nám jakoby zavolá a my se můžeme elegantně vymluvit na příchozí hovor a zmizet, kam potřebujeme. Pomocí úpravy souboru delay.ini si smíme pochopitelně i určit, za jak dlouho (v milisekundách) má ke zvonění dojít. Program umí zaměnit pozadí za libovolný obrázek (volá rodina), změnit číslo jakoby volajícího a něco dalších nastavení. Jen si dejte pozor, ať se omylem nevymluvíte osobě X, že vám volá osoba X. PhonyCall se spokojí s libovolným komunikátorem běžícím na Windows Mobile. Instalační CAB archiv má 684 kB.

MobileBloger





Když už na komunikátorech vyřizujeme telefonní hovory, píšeme SMS a e-maily, posíláme IM zprávy, stahujeme soubory přes wi-fi či se zabýváme některou z dalších mnoha komunikačních možností, proč také neblogovat? Postačí nám k tomu např. aplikace MobileBloger. Ta podporuje služby založené na LiveJournal a všechny handheldy nad Windows Mobile 5.0+. MobileBlogger má vestavěný jednoduchý HTML editor, umí pracovat s obrázky, zobrazí preview, a co je nejdůležitější - spokojí se s naprosto libovolným druhem internetové konektivity (GPRS, EDGE, 3G, ActiveSync...). Instalační CAB si z našeho disku ukousne 165 kB.

Windows Mobile Monitor





Šikovná utilitka pro všechny firmy, kterým není jedno, co se děje s jejich komunikátorem. Windows Mobile Monitor běží nenápadně na pozadí a nijak o sobě nedává vědět, přitom však loguje všechny aktivity probíhající na komunikátoru. Těmi jsou míněny hovory a odeslané SMS. Po následném přenosu sesbíraných dat na desktop se tak hned dozvíme, s kým si dotyčný volal a co komu odesílal. Nejsme si v redakci jisti, jak je to s využitím této funkce po právní stránce, před logováním hovorů na firemním komunikátoru se proto raději poraďte s právním poradcem. Windows Mobile Monitor potřebuje ke spuštění zázemí v podobě Windows Mobile 5.0+, .NET CF v2.0 a Windows XP s .NET Frameworkem 2.0. Instalační EXE soubor zabírá 1 MB.

