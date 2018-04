Zdarma pro Windows Mobile: elektronická peněženka, stav baterie, plánovač resetů a utilita pro WVGA přístroje

Pocket Finance Diary Lite





Jestli v něčem platforma Windows Mobile opravdu příliš neexceluje, pak je to dostupnost pořádného nástroje na správu financí v základním balení. Naštěstí ale existuje nemálo freewarových "kapesních bankéřů," kteří se nám o věc ochotně postarají. A Pocket Finance Diary Lite je jedním z nich. Ačkoliv ne všechny funkce jsou v této "light" verzi verze komerční přístupné, i tak to na správu průměrné kapsy docela určitě bude stačit. Program podporuje více účtů, kategorie i podkategorie, převody mezi účty, horizontálně natočený displej, rozpočty, automatické zálohy a mnoho dalšího. Pokud jde o hardware, pak program rozběháme na čemkoliv nad Windows Mobile 2003 a .NET CF v2.0. Instalační CAB soubor má velikost 400 kB.

Ariel Battery Monitor





Asi každého, kdo je zvyklý maximálně šetřit každým pixelem na displeji, musí ubíjet fakt, že některá místa na displeji určená pro systémové objekty zkrátka nelze standardní cestou nijak nahradit. Příkladem budiž tlačítko [Start]. A co tedy dělat v případě, že chceme jinak využít právě místo určené pro toto tlačítko? Nainstalovat si program Ariel Battery Monitor! Jak napovídá jméno utilitky, jedná se o prográmek, který nás může informovat o stavu akumulátoru. Doporučujeme hlavně z toho důvodu, že je absolutně hardwarově nenáročný, na rozdíl od některých jiných aplikací a utilit se zátěž procesoru programem Ariel Battery Monitor pohybuje kolem 0,001 %. Rovněž spotřeba RAMky nestojí za řeč. Utilitka k úspěšnému rozběhnutí požaduje nejméně Windows Mobile 2003 a 11 kB volného místa pro stažení.

A-A Reset Manager





Šikovná freewarová utilitka, která obsahuje plánovač soft resetů. Jak to funguje? Můžeme si nastavit buď jeden reset na určité datum a čas, případně denní soft resety v určitou hodinu. Užitečné to kromě vývojářů bude hlavně těm, kteří často spouští více aplikací, které se zkrátka nesnesou. Případně těm, kdo chtějí začínat den s čistě nabootovaným mobilním systémem. Tlačítko pro softwarový reset se v neposlední řadě bude velmi hodit i osobám, jež mají resetovací tlačítko umístěné pod krytkou akumulátoru či zkrátka nechtějí PDA během resetování vytahovat z pouzdra. Aplikace A-A Reset Manager je, co se týče hardware, velmi skromná; stačí jí již Windows Mobile 5.0 a 27 kB místa na disku.

WVGAFIX3





Mobilní operační systém Windows Mobile, to nejsou jen PDA a komunikátory, ale také řada dalších zařízení typu GPS, multimediální přehrávače a jiná. Mnoho těchto přístrojů nepoužívá displej standardního rozlišení, ale širokoúhlého (WVGA, WQVGA). Na mnoha podobných přístrojích (třeba komunikátory Toshiba G900, SE Xperia X1, HTC Touch HD, HTC MAX 4G) tak dochází k tomu, že software určený pro standardní rozlišení zde buď neběhá vůbec, anebo jej sice rozchodíme, ovšem nepříliš spolehlivě. S pomocí WVGAFIX3 se dotyčná problémová aplikace jednoduše spustí v nižším rozlišení, takže bude velmi pravděpodobně fungovat korektně. Tentokrát jsou minimem Windows Mobile 5.0, 15 kB ke stažení programu a ideálně WVGA displej, ale postačí i WQVGA.

