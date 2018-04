Zdarma pro Symbian S60: zasílejte SMS levně, šetřete akumulátor a mějte své poznámky pod kontrolou

Po delší době jsme pro uživatele chytrých telefonů se Symbianem opět připravili výběr zajímavých aplikací. V dnešním díle jsme se zaměřili především na praktické nástroje. Představíme vám tak aplikaci k úplné kontrole nad podsvětlením displeje a klávesnice.

Neunikl nám ani velmi povedený poznámkový blok s možností zaheslování vytvořených dokumentů. Odlehčíme neotřelým spořičem obrazovky a přehled zakončíme vynikajícím SMSZipperem, jenž může výrazně snížit účet za textové zprávy.

LightControl

Kategorie: systémové

Velikost: 49 kB

Jde o jednoduchou, avšak užitečnou aplikace k úplné kontrole nad nastavením podsvícení displeje a klávesnice. Jas displeje lze regulovat v několika stupních.

Dále jde nastavit, po jaké době nečinnosti se má podsvícení vypnout a stejně tak je možné stanovit interval, po který má být aktivní podsvícení klávesnice. Je zřejmé, že v denních hodinách je podsvícení bloku kláves v podstatě nepotřebné a zbytečně čerpá cennou energii z baterie.

Earth Clock

Kategorie: spořič obrazovky

Velikost: 70 kB

Earth Clock je netradičním spořičem obrazovky. Jde vlastně o flash animaci, která velmi originálním způsobem zobrazuje aktuální čas.





Věž přitom plní funkci minutové rafičky, slunce/měsíc hodinovky a drobná postava mužíčka pak prezentuje sekundovou ručičku.

MyNotes

Kategorie: poznámkový blok

Velikost: 70 kB

MyNotes je velmi povedená java aplikace, která slouží jako pokročilý poznámkový blok. Snadno si tak lze zaznamenat každodenní úkoly, případně cokoli podstatného, co vás během dne napadne. Bát se přitom nemusíte ani záznamu citlivějších informací.





To, že se k uloženým informacím nikdo jen tak nedostane, zajistí možnost ochrany záznamů až stomístným heslem. To je pak nutné zadat při každém otevření některého dokumentu. Kromě tvorby nových dokumentů lze poznámky třídit i do složek pro větší přehlednost.

SMSZipper

Kategorie: komunikace

Velikost: 403 kB

Java aplikace SMSZipper slouží, jak napovídá název, ke komprimaci a následnému rozesílání textových zpráv. Ve finále tak lze zprávu dlouhou 480 znaků po komprimaci poslat jako jednu SMS a výrazně tak ušetřit, bez SMSZipperu byste totiž zaplatili hned zprávy tři.





Po vyťukání kýženého textu jednoduše z kontextového menu zvolíte komprimaci dat a zprávu následně odešlete danému kontaktu. Snadno, rychle a levně. Kromě free edice lze na stránkách projektu zakoupit pokročilejší verzi. Ta umí navíc zasílat (a samozřejmě i přijímat) zašifrované SMS.



SMSZipper v kostce:

Možnost zaslání zprávy o 480 znacích jako jednu textovku

Přijímání komprimovaných zpráv

Kompletní správce textových zpráv (přijaté, odeslané, rozepsané)

Možnost zaheslování složky SMS

Přístup k telefonnímu seznamu při zadávání příjemce

