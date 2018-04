Zdarma pro Palm OS: program pro vyzvánění, grafická témata, správce bankovních informací nebo šachové hodiny

RHMidi

Utilitka, která nám vypíše a poté nás nechá poslechnout si veškeré MIDI skladby nacházející se v balíku System MIDI Sounds.pdb. Hlavním účelem existence programu je samozřejmě především to, abychom si mohli otestovat požadovaná zvonění nebo alarmy. RHMidi se spokojí již s Palm OS 3.1 a 86 kB místa.

stahujte RHMidi

Theme Editor for Palm Desktop

Jde o aplikaci trochu neobvykle určenou pro Palm Desktop. A co umí? Můžeme si díky ní velmi jednoduše měnit témata vzhledu. Program se používá tak, že do něj po spuštění nahrajeme nějaké standardní téma (ty jsou v adresáři Palm -> Themes jako INI soubory). Dotyčné téma si upravíme, jak se nám líbí, a poté jej uložíme pod jiným jménem. Theme Editor for Palm Desktop vyžaduje libovolnou verzi tohoto programu a cca 1,6 MB místa ke stažení.





stahujte Theme Editor for Palm Desktop

CashCptEdit

Pokročilý správce bankovních účtů a operací. Lze mít až 10 účtů v různých měnách, třídit operace dle kategorie, filtrovat údaje, exportovat do Memo Padu či CSV souboru. A z CSV souboru lze data shodně i importovat. Program podporuje i řadu dalších funkcí, k jejichž plnému využití bude potřeba provozovat jej na barevném palmu. Po stránce hardwarové je program poměrně nenáročný - stačí mu jakýkoliv OS.

stahujte CashCptEdit

Game Timer

Univerzální herní hodiny pro všechny osoby hrající stolní hry určené minimálně pro dva hráče (go, šachy, scrabble, dáma...). Game Timer oběma hráčům hlídá čas. Hodiny podporují zahájení hry s rozdílným množstvím startovního času, funkci automatického resetu po každém tahu i používání tzv. Fischerova času. Game Timer má nároky naprosto nulové, běží na jakémkoliv OS i palmu. Velikost 12 kB také neurazí.

stahujte Game Timer

Článek vyšel na serveru www.palmhelp.cz

Představené aplikace a mnoho dalších programů si můžete stáhnout z downloads sekce zmíněného portálu.