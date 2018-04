Zdá se, že tento týden mi bude přinášet jedno poučení za druhým. Včera jsem totiž s velkou chutí uvěřil tomu, že celý den bude klidný, ba přímo pohodový. Směle jsem na to usuzoval z průběhu dopoledne, které mělo právě ono poklidné tempo. Po poledni jsem ukončil sérii vcelku příjemných schůzek a v dobré náladě se odebral zpět, do redakce. Stále v dobré víře, že den bude i nadále klidný. Jenže ouha! Věci nabraly takový spád, že když se mi podařilo okolo půl sedmé zastavit a vypnout, nebylo po klidu a pohodě ani památky. Pan Murphy by z toho nejspíš odvodil poučku podobného znění:"Den, který klidně začne, zaručeně klidně neskončí".